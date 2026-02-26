Cemre Ne Zaman Düşecek 2026? 3. Cemre Tarihleri

Arapça kökenli bir kelime olan ve "kor halindeki ateş" anlamına gelen cemre, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek kışın dondurucu soğuklarını kırar ve baharın sıcaklığını beraberinde getirir. Birer hafta arayla gerçekleşen bu meteorolojik ve kültürel olay, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenmeye başlama vaktinin geldiğini gösterir.

Cemrelerin sonuncusu ve doğanın tam anlamıyla uyanışını simgeleyen 3. cemre, 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecektir.

Önemi: Üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte kış mevsiminin sert soğukları büyük ölçüde geride kalır, toprak ısınır, bitkiler yeşermeye ve ağaçlar tomurcuklanmaya başlar. Çiftçiler için bu tarih, tarlalarda bahar mesaisinin resmi başlangıcı kabul edilir.

İçinde bulunduğumuz günlerin (26 Şubat 2026) takvimdeki yeri de oldukça özeldir. Şu an tam olarak suların ısınmaya başladığı ikinci cemre dönemini yaşıyoruz. İşte bu yılın tam takvimi:

Birinci Cemre (Havaya): 19-20 Şubat 2026 (Düştü - Havalar ısınmaya başladı)

İkinci Cemre (Suya): 26-27 Şubat 2026 (Şu an düşüyor - Sular ısınıp buzlar çözülüyor)

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5-6 Mart 2026 (Bekleniyor - Toprak ısınıyor)

Halk arasında cemrelerin düşmesiyle havaların tamamen ısınacağı algısı olsa da, meteorolojik verilere göre 3. cemre düştükten sonra da "Kocakarı Soğukları" (Berdelacuz) veya "Mart Kapıdan Baktırır" olarak bilinen ani ve kısa süreli kış geri dönüşleri yaşanabilmektedir. Ancak bu soğuklar, Zemheri dönemindeki kadar uzun ve kalıcı olmaz. Toprak artık ısındığı için yağan kar genellikle tutmaz ve çabuk erir.