26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber!

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.

calendar 26 Şubat 2026 13:49
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber!
Real Madrid'e Fransız yıldızı Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.

COPE'ta yer alan habere göre, Mbappe, sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlar 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Real Madrid, bu turda Manchester City veya Sporting ile karşılaşacak. Mbappe'nin, bu turdaki maçlara hazır olacağı yazıldı.

Real Madrid forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki Kylian Mbappe, 38 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
