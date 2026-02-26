Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber!

Real Madrid'e Fransız yıldızı Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.



COPE'ta yer alan habere göre, Mbappe, sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlar 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Real Madrid, bu turda Manchester City veya Sporting ile karşılaşacak. Mbappe'nin, bu turdaki maçlara hazır olacağı yazıldı.



Real Madrid forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki Kylian Mbappe, 38 gol attı ve 6 asist yaptı.



