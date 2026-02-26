Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia, 2027 All-Star hafta sonunun Phoenix'te düzenlenecek olması öncesinde dikkat çekici bir teşvik planı açıkladı.



Ishbia, 2027 Slam Dunk (Smaç) ve Üç Sayı Yarışması'nın kazananlarına 1 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Ayrıca her kazanan oyuncunun seçeceği bir hayır kurumuna da ek olarak 1 milyon dolar bağış yapılacak.



Ishbia, çarşamba günü katıldığı "The Pat McAfee Show" programında, "En iyi oyuncuların katılmasını sağlayalım. Bunu büyük bir aktivite haline getirelim," ifadelerini kullandı.



Ancak ESPN'den Brian Windhorst'ün aktardığına göre Ishbia, bu önerisini açıklamadan önce lig yönetimiyle herhangi bir istişarede bulunmadı.



NBA yetkilileri ve oyuncular birliği temsilcileri, Windhorst'e yaptıkları açıklamada Ishbia'nın önerdiği nakit ödülün mevcut bonus yapısına uygun olmadığını belirtti.



Son yıllarda Slam Dunk yarışması, bazı önemli isimlerin katılım sinyali vermesine rağmen yıldız oyuncu eksikliğiyle dikkat çekiyor. 2011 yılında Blake Griffin'in zaferi, o dönem aktif bir All-Star oyuncusunun son smaç şampiyonluğu olarak kayıtlara geçmişti.



