26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Ishbia'dan 2027 All-Star yarışmalarına 1 milyon dolarlık ödül teklifi

Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia, 2027 All-Star hafta sonunun Phoenix'te düzenlenecek olması öncesinde dikkat çekici bir teşvik planı açıkladı.

calendar 26 Şubat 2026 12:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ishbia'dan 2027 All-Star yarışmalarına 1 milyon dolarlık ödül teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia, 2027 All-Star hafta sonunun Phoenix'te düzenlenecek olması öncesinde dikkat çekici bir teşvik planı açıkladı.

Ishbia, 2027 Slam Dunk (Smaç) ve Üç Sayı Yarışması'nın kazananlarına 1 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Ayrıca her kazanan oyuncunun seçeceği bir hayır kurumuna da ek olarak 1 milyon dolar bağış yapılacak.

Ishbia, çarşamba günü katıldığı "The Pat McAfee Show" programında, "En iyi oyuncuların katılmasını sağlayalım. Bunu büyük bir aktivite haline getirelim," ifadelerini kullandı.

Ancak ESPN'den Brian Windhorst'ün aktardığına göre Ishbia, bu önerisini açıklamadan önce lig yönetimiyle herhangi bir istişarede bulunmadı.

NBA yetkilileri ve oyuncular birliği temsilcileri, Windhorst'e yaptıkları açıklamada Ishbia'nın önerdiği nakit ödülün mevcut bonus yapısına uygun olmadığını belirtti.

Son yıllarda Slam Dunk yarışması, bazı önemli isimlerin katılım sinyali vermesine rağmen yıldız oyuncu eksikliğiyle dikkat çekiyor. 2011 yılında Blake Griffin'in zaferi, o dönem aktif bir All-Star oyuncusunun son smaç şampiyonluğu olarak kayıtlara geçmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.