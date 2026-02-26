26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Jokic: "Nikola Topic, Sırp basketbolunun geleceği"

Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic, yaşadığı ciddi sakatlıklar ve kanser teşhisinin ardından parkelere geri dönen genç Sırp oyuncu Nikola Topic hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

calendar 26 Şubat 2026 15:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Jokic: 'Nikola Topic, Sırp basketbolunun geleceği'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic, yaşadığı ciddi sakatlıklar ve kanser teşhisinin ardından parkelere geri dönen genç Sırp oyuncu Nikola Topic hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Jokic, Oklahoma City Thunder forması giyen çaylak guardı "Sırp basketbolunun geleceği" olarak nitelendirdi.

Boston Celtics karşısında çarşamba gecesi alınan 103-84'lük galibiyetin ardından konuşan Jokic, Topic'in zorlu süreçten dönüşüne dikkat çekti.

"Gerçekten çok iyi bir çocuk, çok yetenekli ve Sırp basketbolunun geleceği," diyen Jokic, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Muhtemelen daha da önemli — en önemli — bir şeyle mücadele ediyordu ve bunu kazandı. Umarım onu yarın göreceğim."

Denver Nuggets, cuma gecesi Oklahoma City'de Nikola Topic'in formasını giydiği Thunder ile karşı karşıya gelecek.

20 yaşındaki Topic, etkileyici geri dönüşünün ardından Thunder formasıyla şu ana kadar beş maçta görev aldı. Genç oyuncu, maç başına yaklaşık 10 dakika süre alırken 3.2 sayı, 1.6 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.