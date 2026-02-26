Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic, yaşadığı ciddi sakatlıklar ve kanser teşhisinin ardından parkelere geri dönen genç Sırp oyuncu Nikola Topic hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.



Jokic, Oklahoma City Thunder forması giyen çaylak guardı "Sırp basketbolunun geleceği" olarak nitelendirdi.



Boston Celtics karşısında çarşamba gecesi alınan 103-84'lük galibiyetin ardından konuşan Jokic, Topic'in zorlu süreçten dönüşüne dikkat çekti.



"Gerçekten çok iyi bir çocuk, çok yetenekli ve Sırp basketbolunun geleceği," diyen Jokic, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Muhtemelen daha da önemli — en önemli — bir şeyle mücadele ediyordu ve bunu kazandı. Umarım onu yarın göreceğim."



Denver Nuggets, cuma gecesi Oklahoma City'de Nikola Topic'in formasını giydiği Thunder ile karşı karşıya gelecek.



20 yaşındaki Topic, etkileyici geri dönüşünün ardından Thunder formasıyla şu ana kadar beş maçta görev aldı. Genç oyuncu, maç başına yaklaşık 10 dakika süre alırken 3.2 sayı, 1.6 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakaladı.



