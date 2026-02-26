Jose Mourinho'dan Bernabeu'da olay hareket!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid ile İspanya'da oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında kırmızı kart görmüştü. Deneyimli çalıştırıcının, rövanş karşılaşmasını Santiago Bernabeu'da kendisine ayrılan locadan takip etmesi bekleniyordu.



Ancak Portekizli teknik adam büyük bir sürprize imza attı ve kendisi için tahsis edilen 6 numaralı locaya gitmedi.



GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN ANI



Portekiz basınından Record'un haberine göre Mourinho, karşılaşmayı Benfica takım otobüsünde izledi. Tecrübeli çalıştırıcının bu tercihi, İspanya ve Portekiz'de gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.



İlk maçı Portekiz'de 1-0 kaybeden Benfica, Bernabeu'daki mücadeleden de 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Portekiz temsilcisi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



