26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Jose Mourinho'dan Bernabeu'da olay hareket!

Son 16 play-off turu rövanş maçında Benfica, Real Madrid'e deplasmanda 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı. İspanya'da oynanan maçta kırmızı kart gören Mourinho'nun karşılaşmayı izlediği yer ise geceye damga vurdu.

calendar 26 Şubat 2026 10:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Jose Mourinho'dan Bernabeu'da olay hareket!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid ile İspanya'da oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında kırmızı kart görmüştü. Deneyimli çalıştırıcının, rövanş karşılaşmasını Santiago Bernabeu'da kendisine ayrılan locadan takip etmesi bekleniyordu.

Ancak Portekizli teknik adam büyük bir sürprize imza attı ve kendisi için tahsis edilen 6 numaralı locaya gitmedi.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN ANI

Portekiz basınından Record'un haberine göre Mourinho, karşılaşmayı Benfica takım otobüsünde izledi. Tecrübeli çalıştırıcının bu tercihi, İspanya ve Portekiz'de gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

İlk maçı Portekiz'de 1-0 kaybeden Benfica, Bernabeu'daki mücadeleden de 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Portekiz temsilcisi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.