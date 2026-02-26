26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Trabzonspor'da Zubkov geri dönüyor

Trabzonspor, Süper Lig'de cuma günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bordo-mavililerde Zubkov, sakatlığı sonrası 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek.

calendar 26 Şubat 2026 11:51
Trabzonspor'da Zubkov geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında tekrar umutlanan bordo-mavili takım, Fatih Karagümrük'ü yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 23 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 48 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Visca ve Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov ise 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.