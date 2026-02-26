Beşiktaş'ta hedef Aymeric Laporte

Ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, yeni sezon planlamasına da hız verdi. Siyah-beyazlılar özellikle savunma hattını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.



Emmanuel Agbadou'dan memnun olan Beşiktaş yönetimi, Fildişi Sahilli stoperin yanına tecrübeli bir isim takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Athletic Bilbao forması giyen Aymeric Laporte oldu. 31 yaşındaki İspanyol stoperin, geçtiğimiz sezondan bu yana siyah-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.



LİSTENİN ÜST SIRALARINDA



Sol stoper pozisyonunda görev yapan Laporte'un piyasa değeri yaklaşık 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Yeni sezonda savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, İspanyol savunmacının listedeki en önemli adaylardan biri olduğu belirtiliyor. Laporte aynı zamanda İspanya Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor.



SOL AYAĞI VE OYUN KURULUMUYLA ÖNE ÇIKIYOR



Sol ayağını etkili kullanan Laporte, geriden oyun kurma becerisi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Tecrübeli stoper, Manchester City döneminde Pep Guardiola'nın en çok tercih ettiği isimlerden biri olmuştu.



CITY'DE ZİRVE YAPTI



Laporte kariyerinin en parlak dönemini Manchester City'de yaşadı. 2018-2023 yılları arasında İngiliz ekibinde forma giyen İspanyol savunmacı; 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 FA Kupası zaferi yaşadı. City kariyerinde 180 resmi maça çıkan Laporte, 12 gol ve 10 asistlik katkı verdi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Athletic Bilbao formasıyla 18 resmi maça çıkan 31 yaşındaki stoper, toplam 1.414 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.







