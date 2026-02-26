26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Beşiktaş'ta hedef Aymeric Laporte

Ara transferdeki başarısıyla dikkat çeken Beşiktaş, yeni sezonda defansa güçlü bir takviye hedefliyor. Siyah beyazlılar, Emmanuel Agbadou'nun yanına sol stopere Athletic Bilbao forması giyen Aymeric Laporte'u düşünüyor.

calendar 26 Şubat 2026 09:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta hedef Aymeric Laporte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, yeni sezon planlamasına da hız verdi. Siyah-beyazlılar özellikle savunma hattını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. 

Emmanuel Agbadou'dan memnun olan Beşiktaş yönetimi, Fildişi Sahilli stoperin yanına tecrübeli bir isim takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Athletic Bilbao forması giyen Aymeric Laporte oldu. 31 yaşındaki İspanyol stoperin, geçtiğimiz sezondan bu yana siyah-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Sol stoper pozisyonunda görev yapan Laporte'un piyasa değeri yaklaşık 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Yeni sezonda savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, İspanyol savunmacının listedeki en önemli adaylardan biri olduğu belirtiliyor. Laporte aynı zamanda İspanya Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor.

SOL AYAĞI VE OYUN KURULUMUYLA ÖNE ÇIKIYOR

Sol ayağını etkili kullanan Laporte, geriden oyun kurma becerisi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Tecrübeli stoper, Manchester City döneminde Pep Guardiola'nın en çok tercih ettiği isimlerden biri olmuştu.

CITY'DE ZİRVE YAPTI

Laporte kariyerinin en parlak dönemini Manchester City'de yaşadı. 2018-2023 yılları arasında İngiliz ekibinde forma giyen İspanyol savunmacı; 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 FA Kupası zaferi yaşadı. City kariyerinde 180 resmi maça çıkan Laporte, 12 gol ve 10 asistlik katkı verdi. 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Athletic Bilbao formasıyla 18 resmi maça çıkan 31 yaşındaki stoper, toplam 1.414 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
