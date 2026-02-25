Lider Fenerbahçe Beko, Partizan'ı yıktı: 8'de 8

Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi de sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.





EuroLeague'in 29. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk etti.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Sarı-Lacivertliler 81-78 kazandı.Fenerbahçe Beko bu sonuçla birlikte EuroLeague'de üst üste 8. galibiyetini aldı.EuroLeague'de bir sonraki maçta Fenerbahçe Beko, Monaco'yu konuk edecek. Partizan ise Dubai'yi ağırlayacak.Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, üst üste 8'inci, toplamda 21. galibiyetini elde etti. Sırp ekibi ise 20. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçildi. Başa baş oyuna sahne olan ilk çeyrek, 20-20'lik beraberlikle tamamlandı.İkinci periyotta sarı-lacivertlilerin 4-0'lık serisine 9-0 ile yanıt veren Sırp temsilcisi, 15. dakikayı 31-29 üstün bitirdi. Partizan, soyunma odasına da 39-35 önde girdi.Kısa oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, üst üste top kayıpları yapan Partizan karşısında 26. dakikada eşitliği yakaladı: 45-45. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği bu bölümde son anları etkili oynayan sarı-lacivertli takım, final periyoduna 57-56 üstün gitti.Fenerbahçe, son çeyreğe taraftarının coşkulu desteğiyle başladı. Tarık Biberovic ile Horton-Tucker ile sayılar bulan ev sahibi takım, savunmada da etkili oldu ve 35. dakikayı 66-60 önde kapattı. Bu kez rakibinin 5-0'lık serisine 5-2 ile karşılık veren sarı-lacivertliler, son 2,5 dakikaya 71-67 üstün girdi. Kalan süre çekişmeli oyuna sahne olurken Fenerbahçe Beko'da Horton-Tucker ile Tarık Biberovic, son saniyelerde serbest atış çizgisinde hata yapmadı. Sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 81-78 kazandı.Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker 29, Wade Baldwin ise 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Partizan'da ise Bruno Fernando 18, Carlik Jones 17, Duane Washington'ın ise 15 sayısı kazanmaya yetmedi.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmayı tribünden takip etti.Öte yandan, maçın başında tribünlerde 28 Haziran 1389'da gerçekleşen I. Kosova Muharebesi'nin resmedildiği pankart açıldı.Ülker Spor ve EtkinlikEmilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Manuel Attard (İtalya)Baldwin 17, Colson 10, Tarık Biberovic 13, Jantunen 4, Birch 5, Horton-Tucker 29, Boston 3, Bacot, James Metecan Birsen, Wilbekin, Onuralp BitimCalathes 2, Brown 7, Bonga 5, Osetkowski 6, Fernando 18, Jones 17, Milton 4, Lakic, Washington 15, Jekiri 420-2035-3957-56Öte yandan EuroLague'de Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı ağırladığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar, Sırbistan'daki karşılaşmada açılan pankarta cevap verdi.Partizan taraftarları ilk maçta, 1. Kosova Savaşı'nda Haçlı Ordusu'nu yenen Osmanlı Padişahı I. Murad'ın Sırp Miloş Obilic tarafından hançerlenerek şehit edilmesini pankart yaptı ve o pankarta büyük tepki topladı.Fenerbahçeli taraftarlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlı Ordusu'na diz çöktürdüğünü vurgulayan bir pankart açtı. Pankartın altında "" mesajıyla Partizan'a gönderme yapıldı.