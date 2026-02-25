25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
2-0DA
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Jeton Bekjiri: "Samsunpor güçlü, elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2026 21:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jeton Bekjiri: 'Samsunpor güçlü, elimizden ne geliyorsa yapacağız'
Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe karşılaşacakları Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu, maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bekjiri ile tecrübeli futbolcu Sebastjan Spahiu maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Samsunspor'un için "ciddi ve kendini çok geliştirmiş bir takım" ifadelerini kullanan Bekjiri, "Kesinlikle bu bizim için çok önemli bir maç. Samsunspor hala güçlü bir rakip. Umarım Samsunspor yarın en iyi günlerindeolmaz. Biz de daha iyi performans ve oyun sunmak istiyoruz. Altını çizerek söylemek istiyorum, Samsunpor güçlü bir takımdır. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yarın güzel bir oyun sunmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Beqiri, "İlk maç bizim için zor oldu. Yarınki maçta daha çok defansif yaklaşacağız. Kendi taktiğimizi uygulamaya çalışacağız. Samsunspor'u inceledik. Ona göre sahada mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Sebastjan Spahiu ise, Samsunspor'a karşı oynamanın zor olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Samsunspor gerçekten çok güçlü bir takımdır. Türkiye'de ağırlığını ortaya koymuş bir takım. Geçen maçta en iyi günümüzde değildik. Yarın yüzde 100'ümüzü sahaya verip oynayacağız. Kesinlikle yarın iyi sonuç olmaya çalışacağız ancak bu iyi sonucu almak hiçte kolay olmayacak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
