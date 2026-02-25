Liverpool forması giyen Florian Wirtz için Real Madrid açıklaması gündeme geldi.



Menajer Volker Struth, Alman yıldızı Liverpool'a transferinden önce Real Madrid'e önerdiğini söyledi.



"ALONSO'YU ARADIM"



Struth, "Wirtz'in Liverpool ve Bayern Münih'e transferinin konuşulduğu dönemde Xabi Alonso'yu aradım ve, "Bayer Leverkusen'den bu çocuğu da Real Madrid'e götürmelisin." dedim. Xabi Alonso, "Bana söyleme, Florentino Perez'e söyle." diye cevap verdi." dedi.



FLORENTINO PEREZ'E MESAJ



Alonso ile konuşmasının ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e mesaj gönderdiğini söyleyen Struth, mesajın içeriğini de söyledi. Alman menajer, "Sevgili Florentino, sana birçok kez söyledim. Size şiddetle tavsiye ettiğim bir oyuncu var. Florian Wirtz, dünyadaki herhangi bir takımı daha iyi hala getirir." dedi.



Florentino Perez, bu mesajın ardından Struth'a teşekkür ettiği ve konuyu CEO Jose Sanchez'e yönlendirdi ancak Real Madrid geride kalan dönemde Wirtz için teklif yapmadı.



"REAL'DE OYNAYACAKTIR"



Struth, "Geçen yıl kadro ve bütçe nedeniyle doğru zaman değildi. Real Madrid'in kasası her zaman dolu olmuyor. Ama yine de Florian Wirtz'in bir gün Real Madrid'de oynayacağını umuyorum." diye konuştu.



LIVERPOOL PERFORMANSI



Florian Wirtz, geride kalan yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den Liverpool'a imza atmıştı.



Liverpool'da bu sezon 35 maçta süre bulan 22 yaşındaki Alman yıldız, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.



