25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
2-0DA
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Florian Wirtz için Real Madrid açıklaması

Menajer Volker Struth, Liverpool forması giyen Florian Wirtz'i İngiliz ekibine transferinden önce Real Madrid'e önerdiğini söyledi.

calendar 25 Şubat 2026 20:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Florian Wirtz için Real Madrid açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool forması giyen Florian Wirtz için Real Madrid açıklaması gündeme geldi.

Menajer Volker Struth, Alman yıldızı Liverpool'a transferinden önce Real Madrid'e önerdiğini söyledi.

"ALONSO'YU ARADIM"

Struth, "Wirtz'in Liverpool ve Bayern Münih'e transferinin konuşulduğu dönemde Xabi Alonso'yu aradım ve, "Bayer Leverkusen'den bu çocuğu da Real Madrid'e götürmelisin." dedim. Xabi Alonso, "Bana söyleme, Florentino Perez'e söyle." diye cevap verdi." dedi.

FLORENTINO PEREZ'E MESAJ

Alonso ile konuşmasının ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e mesaj gönderdiğini söyleyen Struth, mesajın içeriğini de söyledi. Alman menajer, "Sevgili Florentino, sana birçok kez söyledim. Size şiddetle tavsiye ettiğim bir oyuncu var. Florian Wirtz, dünyadaki herhangi bir takımı daha iyi hala getirir." dedi.

Florentino Perez, bu mesajın ardından Struth'a teşekkür ettiği ve konuyu CEO Jose Sanchez'e yönlendirdi ancak Real Madrid geride kalan dönemde Wirtz için teklif yapmadı.

"REAL'DE OYNAYACAKTIR"

Struth, "Geçen yıl kadro ve bütçe nedeniyle doğru zaman değildi. Real Madrid'in kasası her zaman dolu olmuyor. Ama yine de Florian Wirtz'in bir gün Real Madrid'de oynayacağını umuyorum." diye konuştu.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Florian Wirtz, geride kalan yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den Liverpool'a imza atmıştı.

Liverpool'da bu sezon 35 maçta süre bulan 22 yaşındaki Alman yıldız, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.