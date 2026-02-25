Juventus - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? | TRT 1 Juventus - Galatasaray Maçı Canlı İzle

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 131 33 32 66 136 223 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 337 120 90 127 465 511

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Juventus ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 şifresiz" araması yapıyor. Juventus - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Juventus - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1 dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Galatasaray, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 kaybettiği maçın ardından moral bulmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor yenilgisinin ardından Juventus karşısında turu geçerek, çıkışa geçmeyi amaçlıyor.Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, eski takımına karşı oynayabilir. Sarı kart cezası nedeniyle ilk maçta oynayamayan Lemina, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek. Juventus'ta 2015-2017 yılları arasında forma giyen Lemina, İtalya ekibinde görev aldığı 42 maçta 3 gol attı.Galatasaray, turu atlaması halinde 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin 2013-2014 sezonunda İspanya devi Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag ile B Grubu'nda mücadele etti. Grubun son haftasında kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta Juventus'u iç sahada 1-0'la geçen Galatasaray, İtalya temsilcisinin önüne geçerek ikinci sırayı aldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun grup aşamasını 2. sırada bitirdikten sonra son 16 turunda İngiltere'den Chelsea'ye elendi.İtalya devi Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında konuk ettiği Como'ya 2-0 yenildi. Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Torino ekibi, 27. hafta öncesinde ligde 46 puanla 5. sırada yer alıyor.Juventus, çıktığı son 5 resmi müsabakada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu dönemde ilk olarak İtalya Kupası'nda Atalanta'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Juventus, ligin 24. haftasında da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sonraki haftada ligde konuk olduğu Inter'e 3-2 kaybeden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'a deplasmanda 5-2 yenildi. Son resmi maçında Como'ya iç sahada 2-0 yenilen Juventus, söz konusu dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 15 golü kalesinde gördü.İtalya'nın Juventus takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 338. karşılaşmasına çıkacak. 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 337 maçta mücadele etti. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 120'sinden galibiyetle ayrılırken 127 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 465 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 511 gole engel olamadı.Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İtalya takımlarına karşı 28. maçına çıkacak. Daha önce Juventus'un yanı sıra Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile karşılaşan Galatasaray, bu takımlara karşı çıktığı 27 resmi maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 37 kez rakip fileleri havalandırırken, 40 golü kalesinde gördü.Galatasaray, Avrupa kupalarında Juventus'a karşı genel olarak üstünlük sağlıyor. Daha önce Juventus ile 7 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 3'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 kez fileleri sarsarken, 9 kez topu ağlarında gördü.Sarı-kırmızılı ekip, Juventus karşısında kazanarak, İtalya ekiplerine karşı ilk deplasman galibiyetini yaşamayı amaçlıyor. İtalya temsilcilerinden Lazio, Juventus, Roma, Bologna, Milan ve Parma ile resmi maçlarda karşılaşan Galatasaray, bu takımlarla oynadığı dış saha maçlarında 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı. Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı. Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti. Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 167. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 131 kez mücadele etti. Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 45 galibiyet, 40 beraberlik ve 81 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 178 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 276 gol gördü. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 19 müsabakanın 13'ünde yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 9'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 27 müsabakada 6 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 27 karşılaşmada 6'şar galibiyet ile beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak. Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Conceiçao, Miretti, OpendaUğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, OsimhenGalatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek. Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için maçta oynayamayacak.Galatasaray'da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Senegalli Ismail Jakobs, Kolombiyalı Davinson Sanchez, Hollandalı Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.