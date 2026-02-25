25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Galatasaray ve Beşiktaş devrede: Kim Min Jae!

Galatasaray ve Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae ile ilgileniyor.

calendar 25 Şubat 2026 17:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ve Beşiktaş devrede: Kim Min Jae!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray ve Beşiktaş için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

HEDEFTE KIM MIN JAE VAR

İki ezeli rakip, Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min Jae ile ilgileniyor.

Alman basınından TZ'de yer alan habere göre, Galatasaray, Güney Koreli stoper ile daha önce aynı takımda forma giyen Victor Osimhen (Napoli) ve Sacha Boey'dan (Bayern Münih) Kim Min Jae ile ilgili bilgi aldı.

Suudi Arabistan ile de geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı geçen Kim Min Jae için daha önce de Chelsea ve Milan gibi takımlar gündeme gelmişti.

JAE'NİN DÜŞÜNCESİ

Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve Alman ekibinde mutlu olan 29 yaşındaki stoperin ise kariyerinde bir değişiklik düşünmediği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Kim Min Jae, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.