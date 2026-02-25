25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Göztepe yeni bir sayfa açacak

Göztepe, 28 Şubat Cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Eyüpspor maçı öncesi adeta kenetlendi.

Göztepe yeni bir sayfa açacak
Süper Lig'de son 3 maçta gol dahi atamayıp 7 puan birden kaybeden ve 5'inci sıraya gerileyen Göztepe, 28 Şubat Cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Eyüpspor maçı öncesi adeta kenetlendi.

Özellikle geçen hafta 4-0 kaybedilen Beşiktaş maçından sonra büyük moral bozukluğu yaşanırken, geçen sezon oluşan 11 maçlık kazanamama serisinin başlangıcı da aynı döneme denk geldi. Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galip gelemeyen Göz-Göz'de teknik ekip ve yönetim ise genç futbolculardan kurulu kadroya panik yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

EFKAN İYİLEŞTİ

Eyüpspor karşılaşmasını çıkış olarak gören Göztepe'de haftalardır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan orta saha Efkan Bekiroğlu'nun iyileşmesi de sevinç yarattı. Takımla idmanlara başlayan deneyimli oyuncunun cumartesi günü kadroda yer alacağı kaydedildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da futbolcularını sürekli motive ettiği ve zorlu süreci geride bırakacaklarına inandığını dile getirdiği vurgulandı. Bulgar teknik adamın Eyüpspor maçında Arda Okan, Guilherme Luiz ve iyileşen Efkan Bekiroğlu gibi isimleri ilk 11'e monte edip rotasyon yapması da bekleniyor.

