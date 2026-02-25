25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Asensio kariyer rekoru kırdı

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Kasımpaşa maçında attığı golle kariyer rekorunu kırdı.

calendar 25 Şubat 2026 09:31
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Asensio kariyer rekoru kırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Kasımpaşa maçında attığı golle kariyer rekorunu kırdı.

Ligdeki 11. golünü kaydeden Asensio, kariyerinin lig maçlarında en fazla gol attığı sezonunu yaşıyor. İspanyol oyuncu daha önce 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla La Liga'da 10 gol atmıştı.

Ancak Asensio, yaşanan puan kaybı nedeniyle rekor sevincini yaşayamadı.

EN FAZLA KOŞAN ASENSİO

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında en fazla mesafe kat eden oyuncusu Marco Asensio oldu. Takımının tek golünü atan İspanyol yıldız 11.87 kilometre koştu. İkinci sırada ise Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından stopere geçen Mattéo Guendouzi yer aldı. Fransız oyuncu da 11.33 kilometre mesafe kat etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.