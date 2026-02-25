Asensio kariyer rekoru kırdı

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Kasımpaşa maçında attığı golle kariyer rekorunu kırdı.
Ligdeki 11. golünü kaydeden Asensio, kariyerinin lig maçlarında en fazla gol attığı sezonunu yaşıyor. İspanyol oyuncu daha önce 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla La Liga'da 10 gol atmıştı.
Ancak Asensio, yaşanan puan kaybı nedeniyle rekor sevincini yaşayamadı.
EN FAZLA KOŞAN ASENSİO
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında en fazla mesafe kat eden oyuncusu Marco Asensio oldu. Takımının tek golünü atan İspanyol yıldız 11.87 kilometre koştu. İkinci sırada ise Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından stopere geçen Mattéo Guendouzi yer aldı. Fransız oyuncu da 11.33 kilometre mesafe kat etti.
