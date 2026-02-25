Roland Sallai'nin babasından flaş transfer itirafı!

Galatasaray 'ın Macar yıldızı Roland Sallai'nin babası Tibor Sallai, ülkesinden Blikk'e Liverpool'a transfer süreciyle ilgili itirafta bulundu.

"ROLAND PARTİ VE GÖSTERİŞ ADAMI OLMADI"



Oğlunun karakterine vurgu yapan Tibor Sallai, şu ifadeleri kullandı:



"Oğlumla her zaman gurur duymuşumdur, çünkü önyargısız bir şekilde söylüyorum, çok iyi bir çocuktur. Partiler, gösteriş, havalı olmakla hiç ilgilenmedi. Her zaman ayakları yere basan, mantıklı düşünen bir çocuktu. Uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşıyla yaşıyor. Bu yüzeysel ve telaşlı dünyada birbirlerine bağlı olmaları neredeyse masalsı bir şey. Betti, ona güvenli bir sırt ve mükemmel bir eş."



"GALATASARAYLILAR ROLAND'A DELİ OLUYOR"



Juventus ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'a geldiğini belirten baba Sallai, RAMS Park atmosferine hayran kaldı:



"Galatasaray birkaç gün önce Juventus ile Şampiyonlar Ligi maçı oynadı ve ben de Betti'nin babasıyla İstanbul'a gittim. Üç unutulmaz gün geçirdik. Orada futbolu çevreleyen ortam inanılmaz! Taraftarlar takımlarına, oyuncularına, aralarında Roland'a da gerçekten deli oluyorlar."



"HANGİ POZİSYONDA OYNARSA OYNASIN..."



Roland Sallai'nin fedakârlığına dikkat çeken Tibor Sallai, teknik direktörün taleplerini eksiksiz yerine getirdiğini söyledi:



"Bir baba olarak bunu yaşamak çok gurur verici. Ama oğlum da sevilmek için elinden geleni yapıyor. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın iyi performans gösteriyor. Bu seviyede artık seçim şansı yok. Profesyonel bir futbolcu olarak teknik direktörün söylediklerini yapmak zorunda. Hücum özellikleri olsa da sağ bek olarak da elinden geleni yapmalı. Juventus maçında bunu yakından gördüm."



"TÜRKİYE'DE YILDIZLAR ADETA TANRI GİBİ"



Türkiye'de futbol kültürüne de değinen Sallai, yıldız oyuncuların gördüğü ilgiye dikkat çekti:



"Türkiye'de en büyük yıldızlar adeta tanrı gibi görülüyor. Güvenlikleri için her yere şoförleriyle gidiyorlar ve görkemli evlerde yaşıyorlar. İstanbul'a rakip olarak gelenler, başka hiçbir yerde bulunmayan bir atmosfer ve ruhla karşılaşıyor."



"GALATASARAY'DAN SADECE EN BÜYÜKLERE..."



Oğlunun Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten baba Sallai, ancak büyük bir sıçrama ihtimaline de kapıyı araladı:



"Sallai İstanbul'da kendini iyi hissediyor, Galatasaray'ı seviyor ve ayrılmak istemiyor. Ama kariyerinde büyük bir atılım, gerçekten büyük bir kulüp onu bekliyor olabilir. Galatasaray'dan sadece dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olabilir."



LIVERPOOL TEMASI



İngiliz devi Liverpool FC ile temas kurulduğunu da açıklayan Tibor Sallai, transfer ihtimalini net ifadelerle dile getirdi:



"Liverpool böyle bir hedef olabilir ve itiraf ediyorum, bu transferin kışın gerçekleşmesi beni şaşırtmazdı. Bir menajerlik şirketi aracılığıyla temas kurulduğunu biliyorum. Kesin konuşmak istemem ama yazın Galatasaray için avantajlı bir teklif gelirse, ülke ve seviye değiştirmek için gerçekten iyi bir şansı olacak. Liverpool'un Anfield'da üç Macar oyuncuyla sahaya çıkması sıradan bir an olmazdı."







