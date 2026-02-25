25 Şubat
Samsunspor, Avrupa kupalarında 20. kez sahaya çıkacak

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off etabı rövanş maçında 26 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı ağırlayacak Samsunspor, Avrupa kupalarında çıktığı 19 maçta 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik aldı

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 226 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacağı rakibini ilk maçta 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, skor avantajıyla çıkacağı taraftarı önünde son 16 turu biletini almaya çalışacak.

Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 19 karşılaşmayı geride bıraktı.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 19 maçta; 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 27 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

 
- Sezonun 10. Avrupa kupası maçı

Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 10. müsabakasını Shkendija karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 9 maçında 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.

Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynama hakkı elde etti. Bu turda eşleştiği Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde eden kırmızı-beyazlılar, adını son 16 takım arasına yazdırmaya yakın olan taraf konumunda.


- Çakır: "İlk 16 takım arasına katılmak artık çok uzak değil"

Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, 26 Şubat Perşembe günü rövanş maçında konuk edecekleri Shkendija karşısında tur atlayacaklarına olan inancını dile getirdi.

Shkendija deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin avantaj olduğunu kaydeden Çakır, "İlk 16 takım arasına katılmak artık çok uzak değil. Bu turu geçmemiz halinde, Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk'ten biri rakibimiz olacak. Hedefimiz çeyrek final oynamak. Bu turun ardından 3 sakat oyuncumuz Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da takımımıza katılacak. Onların da katılması takımımıza büyük güç verecek." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir maç trafikleri bulunduğuna dikkati çeken Çakır, "Avrupa'da başarılı sonuçları sürdüreceğimize inanıyoruz. Bunu yaparken çok yorulacağız. Çünkü 21 günde 7 maç oynayacağız. Bizim adımıza zor olacak. Özellikle Avrupa kupası maçları sonrasında lig çok zor oluyor. Hem lig hem Türkiye Kupası hem UEFA Konferans Ligi bizim için önemli. Avrupa'da iyi gitmemiz, ülke puanına da önemli katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Suat Çakır, her yıl Avrupa kupalarında yer almak istediklerini vurgulayarak, "Bu yıl Süper Lig'de ilk 5'ten biraz uzağız. Hedefimiz tabii ki ilk 5 içinde bulunmak. Türkiye Kupası'ndan Avrupa'ya gitmek bizim için daha kolay bir hedef. İnşallah gelecek yıl da Avrupa kupalarında bulunmayı başarırız." diye konuştu.

