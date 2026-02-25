-
-
-
Okullar Arası En Güzel Ramazan Süslemesi Yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haber Tarihi: 25 Şubat 2026 13:08 -
Güncelleme Tarihi:
25 Şubat 2026 13:08
Türkiye genelinde okullar arası "En Güzel Ramazan Süslemesi Yarışması" başladı! Okul girişi, sınıf ve koridorların süsleneceği yarışmaya 28 Şubat 2026'ya kadar 30 saniyelik videolarla başvurulabilir. Peki, Okullar Arası En Güzel Ramazan Süslemesi Yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okullar Arası En Güzel Ramazan Süslemesi Yarışması başvuruları 10 Şubat 2026 tarihinden bu yana sürüyor. Belirlenen takvime göre, sınıf ve koridorların süsleneceği yarışmaya 28 Şubat 2026 tarihine kadar başvuru alınacak.
Yarışma ile Ramazan ayının manevi değerlerini, paylaşma, yardımlaşma, sabır ve kardeşlik bilincini öğrencilerimize kazandırmak; okullarda estetik ve kültürel bir Ramazan atmosferi oluşturmak amaçlanıyor. Yarışmaya katılım sağlayacak okulların belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını yapmaları gerekiyor.
RAMAZAN SÜSLEMESİ YARIŞMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Okullar, hazırladıkları süsleme çalışmalarını en geç 28 Şubat 2026 tarihine kadar teslim edecek. Sonuçlar ise 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. Katılımcı okullar, hazırladıkları çalışmaları 30 saniyeyi geçmeyen bir video ile jüriye sunacak.
