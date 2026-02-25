Levent Mercan: 'Boşuna oraya gitmek istemiyoruz'

Fenerbahçe'de Levent Mercan, Nottingham Forest maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Kendini iyi hissettiğini belirten Levent Mercan, takıma nasıl katkı sağlayabileceğine odaklandığını söyledi. Kasımpaşa karşılaşmasının zor geçtiğini ifade eden genç oyuncu, ikinci yarıdaki performansa rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.



"Kasımpaşa maçı hepimiz için çok zordu. İkinci yarı çok iyi oynadık. Attığımız golle 3 puanı bekliyorduk ama futbolda böyle şeyler oluyor. Tüm takım çok üzgündü. Bunu unutup yarına odaklanmamız lazım. Daha çok erken."



"HER POZİSYONDA OYNAMAYA HAZIRIM"



Farklı mevkilerde görev alabileceğini vurgulayan Mercan, özellikle sol bekte daha rahat hissettiğini ancak takım için her rolü üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.



"Zaman zaman farklı pozisyonlarda oynaman lazım. Farklı bölgede oynamam gerekirse hazırım. Sol bek en rahat ettiğim pozisyon ama fark etmiyor. Böyle dönemlerde futbolcular her pozisyonda oynamalı."



"BOŞUNA ORAYA GİTMEK İSTEMİYORUZ"



Nottingham Forest karşılaşmasına da değinen Levent Mercan, hedeflerinin net olduğunu söyledi.



"Zor bir maç olacak. Boşuna oraya gitmek istemiyoruz. Bizim de hedefimiz var. Kulübü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla oradan döneriz."



"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"



Sakatlıklara rağmen takımın kenetlendiğini ifade eden genç futbolcu, dönüş süreciyle ilgili de konuştu:



"Biz kenetlenmiş durumdayız. Bu avantajımız. Sakatlıklardan dolayı üzüntülüyüz ama bu bizi etkilemeyecek. Her oyuncu en iyi performansını göstermek istiyor. Ben de kendimi iyi hissediyorum. 5-6 hafta sonra döndüm ama çok şükür iyiyim. İnşallah ben de en iyi şekilde performans gösteririm."



