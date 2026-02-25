25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar: "Teknik heyetimize güvenimiz tam"

Mardin1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, "Arnavutköy deplasmanında puan kaybettik. Ama bu takımın değerinden hiçbir şey kaybetmedik. Yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza inanarak devam ediyoruz. Teknik heyetimize güvenimiz tam" dedi.

25 Şubat 2026 15:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar: 'Teknik heyetimize güvenimiz tam'
Mardin1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, "Arnavutköy deplasmanında puan kaybettik. Ama bu takımın değerinden hiçbir şey kaybetmedik. Yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza inanarak devam ediyoruz. Teknik heyetimize güvenimiz tam" dedi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'un 25'inci haftasında deplasmanda Arkent Arnavutköy Belediyesi'ne 1-0 mağlup olan Mardin 1969 Spor'da başlan Rıdvan Aşar, değerlendirmelerde bulundu. Yönetim olarak teknik heyet ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Aşar, sezon başında küçümsenen kadronun şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından birisi haline geldiğine dikkat çekti.

Başkan Aşar, "Sezon başında bu takım için yapılan yorumları hepimiz hatırlıyoruz. Bu kadroya güvenmeyenler vardı. Daha yolun başında umutsuz konuşanlar vardı. Bugün gelinen noktada ise aynı çevreler bu kez 'Neden şampiyon olamıyor?' diye sorguluyor. Dün ihtimal verilmeyen bir takım, bugün zirve yarışının en güçlü adaylarından biri haline geldiyse, burada büyük bir emek, büyük bir inanç ve büyük bir karakter vardır. Arnavutköy deplasmanında puan kaybettik. Ama bu takımın değerinden hiçbir şey kaybetmedik. Yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza inanarak devam ediyoruz. Teknik heyetimize güvenimiz tamdır. Futbolcularımızın sahada verdiği mücadele bizim için en büyük gururdur. Başarı bir süreçtir. Ve biz bu sürecin her anında dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz.

Sezon başında küçümsenen bu takım, bugün şampiyonluk yarışında konuşuluyorsa; bu, Mardin 1969 Spor'un ne kadar doğru bir yolda olduğunun göstergesidir. Bu şehir inandığında neler başarabileceğini gösterdi. Şimdi daha fazla birlik, daha fazla destek ve daha fazla gurur zamanı. Biz vazgeçmeyiz. Biz geri adım atmayız, sonuna kadar mücadele ederiz" ifadelerini kullandı.

1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
