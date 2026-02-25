Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar: 'Teknik heyetimize güvenimiz tam'

Mardin1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, "Arnavutköy deplasmanında puan kaybettik. Ama bu takımın değerinden hiçbir şey kaybetmedik. Yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza inanarak devam ediyoruz. Teknik heyetimize güvenimiz tam" dedi.



2'nci Lig Kırmızı Grup'un 25'inci haftasında deplasmanda Arkent Arnavutköy Belediyesi'ne 1-0 mağlup olan Mardin 1969 Spor'da başlan Rıdvan Aşar, değerlendirmelerde bulundu. Yönetim olarak teknik heyet ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Aşar, sezon başında küçümsenen kadronun şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından birisi haline geldiğine dikkat çekti.



Başkan Aşar, "Sezon başında bu takım için yapılan yorumları hepimiz hatırlıyoruz. Bu kadroya güvenmeyenler vardı. Daha yolun başında umutsuz konuşanlar vardı. Bugün gelinen noktada ise aynı çevreler bu kez 'Neden şampiyon olamıyor?' diye sorguluyor. Dün ihtimal verilmeyen bir takım, bugün zirve yarışının en güçlü adaylarından biri haline geldiyse, burada büyük bir emek, büyük bir inanç ve büyük bir karakter vardır. Arnavutköy deplasmanında puan kaybettik. Ama bu takımın değerinden hiçbir şey kaybetmedik. Yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza inanarak devam ediyoruz. Teknik heyetimize güvenimiz tamdır. Futbolcularımızın sahada verdiği mücadele bizim için en büyük gururdur. Başarı bir süreçtir. Ve biz bu sürecin her anında dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz.



Sezon başında küçümsenen bu takım, bugün şampiyonluk yarışında konuşuluyorsa; bu, Mardin 1969 Spor'un ne kadar doğru bir yolda olduğunun göstergesidir. Bu şehir inandığında neler başarabileceğini gösterdi. Şimdi daha fazla birlik, daha fazla destek ve daha fazla gurur zamanı. Biz vazgeçmeyiz. Biz geri adım atmayız, sonuna kadar mücadele ederiz" ifadelerini kullandı.



