25 Şubat
Juventus-Galatasaray
0-021'
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
1-120'
25 Şubat
PSG-AS Monaco
0-020'
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
0-036'
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
2-037'
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
1-037'
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
0-021'

Okan Buruk'tan Juventus yorumu ve tur mesajı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus rövanş maçı öncesi konuştu.

calendar 25 Şubat 2026 22:25
Haber: Sporx.com
Okan Buruk'tan Juventus yorumu ve tur mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus ile oynayacakları rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Weston McKennie'nin sol bek başlayacak olması hakkında konuşan Okan Buruk "Dün gece İtalyan televizyonu bu kadroyu verince iki ihtimalimiz vardı. McKennie daha önce o bölgede oynamadı ama 3'lü sistemde oynadı. Profil olarak Cambiaso'ya benzeyen bir oyuncu." dedi.

Açıklamalarına devam eden Okan Buruk "Benzer bir 11 İstanbul'a göre, David var ve kaleci değişti. Diziliş ilk maça benziyor. İyi başlamamız, iyi devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımıza güveniyoruz. Önemli bir avantajımız var, bunu kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.