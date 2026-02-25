25 Şubat
Juventus-Galatasaray
3-090'
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
2-190'
25 Şubat
PSG-AS Monaco
2-290'
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
1-2
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
3-0
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
2-0
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
2-190'

Galatasaray, Fransa'da kaybetti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'dan Basket Landes'e deplasmanda 75-70 kaybetti.

calendar 25 Şubat 2026 23:43
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibine 75-70 yenildi.

Sarı-kırmızılılar, turun ilk mücadelesinde rakibini sahasında 81-72 mağlup etmişti.

Turda 3. karşılaşma, 3 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: Espace Francois Mitterrand

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Hrjove Cavar (Bosna Hersek)

Basket Landes: Droguet 5, Djekoundade 8, Musa 20, Massey 8, Lacan 11, Wojta 14, Pardon 5, Macquet, Ewodo 4, Bussiere

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 5, Oblak 6, Juhasz 19, Johannes 5, Kuier 11, Williams 6, Gökşen Fıtık 10, Ayşe Yamaner 4, Derin Erdoğan 2, Elif Bayram 2

1. Periyot: 22-23

Devre: 43-33

3. Periyot: 66-49

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
