Galatasaray, Fransa'da kaybetti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibine 75-70 yenildi.
Sarı-kırmızılılar, turun ilk mücadelesinde rakibini sahasında 81-72 mağlup etmişti.
Turda 3. karşılaşma, 3 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: Espace Francois Mitterrand
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Hrjove Cavar (Bosna Hersek)
Basket Landes: Droguet 5, Djekoundade 8, Musa 20, Massey 8, Lacan 11, Wojta 14, Pardon 5, Macquet, Ewodo 4, Bussiere
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 5, Oblak 6, Juhasz 19, Johannes 5, Kuier 11, Williams 6, Gökşen Fıtık 10, Ayşe Yamaner 4, Derin Erdoğan 2, Elif Bayram 2
1. Periyot: 22-23
Devre: 43-33
3. Periyot: 66-49
