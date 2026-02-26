25 Şubat
Juventus-Galatasaray
3-2UZS
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
2-1
25 Şubat
PSG-AS Monaco
2-2
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
1-2
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
3-0
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
2-0
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
2-1

Rafa Silva attı ama Real Madrid kazandı!

Şampiyonlar Ligi'nde Rafa Silva'nın gol attığı Maçta Real Madrid, Jose Mourinho'lu Benfica'yı eledi. Arda Güler'in golü ofsayta takıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Benfica'yı deplasmanda 1-0 yendiği maçın rövanşında Portekiz ekibini İspanya'da ağırladı. Maçı 2-1 kazanan Real Madrid tur atladı ve adını Son 16 Turu'na yazdırdı.

Benfica, Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva'nın 14. dakikadaki golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Real Madrid, 16. dakikada Aurelien Tchouameni ve 80. dakikada Vinicius Jr'ın golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 32. dakikasında golünü attı ama VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Arda Güler maçta 84 dakika forma giydi.

Real Madrid'de Kylian Mbappe sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapmadı.

Alvaro Arbeloa yönetiminde eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun başında olduğu Benfica'yı eleyen Real Madrid, Son 16 Turu'nda Sporting Lizbon veya Manchester City'den biriyle eşleşecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
