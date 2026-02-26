25 Şubat
Juventus-Galatasaray
3-2UZS
Atalanta-B. Dortmund
4-1
Real Madrid-Benfica
2-1
PSG-AS Monaco
2-2
Sheffield United-Coventry City
1-2
Millwall-Birmingham City
3-0
Norwich City-Sheffield Wednesday
2-0
Stoke City-Oxford United
2-1

Barış Alper Yılmaz: "Çok iyi oynamadık ama söz, iyi oynayacağız"

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Juventus karşılaşması sonrası konuştu.


Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Juventus'u eledikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, 3-0 gerideyken bile bizi desteklediler. Çok iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama.. Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz." dedi.

Golü ve performansı için sorulan soruyu yanıtlayan Barış Alper Yılmaz "Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
