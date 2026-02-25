25 Şubat
Juventus-Galatasaray
3-090'
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
2-190'
25 Şubat
PSG-AS Monaco
2-290'
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
1-2
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
3-0
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
2-0
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
2-190'

Jasikevicius: "Beklediğimiz gibi oldu"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Partizan galibiyetini değerlendirdi.

calendar 25 Şubat 2026 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jasikevicius: 'Beklediğimiz gibi oldu'
EuroLeague'nin 29. haftasında sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 81-78 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok iyi oynamadan galip geldiklerini söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biletleri tüketerek bize destek oldular. Onlarla aramızda harika bir bağ var. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Çok iyi oynayamayacağımızı biliyorduk. Böyle günlerde profesyonel olup savaşmaya devam etmeliyiz. İkinci yarıda bunu başardık. Günün sonunda bir karşılaşmayı daha kazandık. Sakat oyuncularımız için zaman kazandık. Bizim için iyi bir akşamdı." ifadelerini kullandı.

PARTIZAN CEPHESİ

Partizan Başantrenörü Joan Penarroya, iyi mücadele etmelerine karşın mağlup olduklarını dile getirdi.

Maçta son anlardaki oyunla sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını anlatan Penarroya, "Fenerbahçe'yi önce bu akşamki galibiyeti daha sonra da kupadaki şampiyonluğundan dolayı tebrik ederim. Sezonun genelinde harika performans sergilediler. İyi mücadele ettik. Kazanacak gibi oynamaya çalıştık. Sonu Milano, Real Madrid maçları gibi oldu. Kazanmaya ihtiyacımız var. Gururluyum ama mutluyum diyemem. Gelecek maçlarda belli işleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Kritik anlardaki faul kararlarında daha iyi olmalıyız. Fenerbahçe 16 serbest atış buldu. Bu önemli bir fark oluşturdu. Bu seviyelerdeki maçları kazanmamız için bu detaylara daha iyi çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
