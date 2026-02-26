Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanından eli boş döndü!

EuroLeague'in 29. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 91-81 yenildi.



Belgrade Arena'daki karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-19 önde kapattı.



Maçın ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü kaybeden Anadolu Efes, devre arasına 44-37, son perioda ise 65-62 geride gitti.



Son çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Sırbistan temsilcisi, karşılaşmadan 91-81 galip ayrılan taraf oldu.



Anadolu Efes'te Pj Dozier 21 sayı kaydederken Isaia Cordinier ise 14 sayıyla maçı tamamladı



Kızılyıldız'da Jared Butler 21 sayı, Jordan Nwora 14, Chima Moneke ve CodiMiller-McIntyre 12'şer sayıyla oynadı.



Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 29. maçta 20. mağlubiyetini alırken Kızılyıldız, 17. galibiyetine ulaştı.



