Adalet Bakanı Akın Gürlek: 'Şike için özel ekip düşünüyorum'

Adalet Bakanı Akın Gürlek NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



"YASA DIŞI BAHİS TUZAK!"



Yasadışı bahis ile ilgili konuşan Bakan Gürlek "Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Yasa dışı bahis birçok alanda mücadele gerektiriyor. Cezaların az olduğunu gördük. Bataklığı kurutmamız lazım. Yasa dışı bahis kolay para tuzağı." dedi.



"BU SMS'LERİN GELMEMESİ GEREK"



Açıklamalarına devam eden Akın Gürlek "İnsanların bu yasa dışı bahis illetinden kurtulması lazım. Bizim bataklığı kurutmamız lazım. Kanunlarda eksiklik olduğunu tespit ettik. Cezaların az olduğunu gördük. Sosyal medya üzerine çok fazla reklam yüklüyorlar. Sosyal medya fenomenlerinden başladık. Sizin o yasa dışı bahis sitesini bilmiyorsunuz, kamuoyuna tanıtılıyor. İlginizi cezbediyor, çok kolay para kazanabileceğinizi sunan tuzak kuruluyor. Sosyal medyada düzenleme yapmamız gerekiyorsa yapmamız lazım. Benim telefonuma da, size de sürekli yasa dışı bahis sitelerinden SMS geliyor. Sosyal medyada sürekli reklam yapıyorlar. Çalışma yapıyoruz. Ben istemezsem bana mesaj gelmemesi lazım." ifadelerini kullandı.



"BÜTÜN MAÇLAR İNCELENİYOR!"



"ÖZEL BİR EKİP DÜŞÜNÜYORUM"



Futbolla ilgili konuşan Adalet Bakanı "Futbol çok büyük bir camia. Hepimiz futbolun temiz olmasını istiyoruz. Şike konusunda da İstanbul'da çok güzel bir çalışma yaptık. Bütün futbol maçları inceleniyor. Sadece bir futbolcunun tek başına bahis oynaması yeterli değil, kendi maçında bahis oynaması ve tespit edilmesi gerekiyor. Özel bir ekip ve büro kurmayı düşünüyorum." dedi.



SOSYAL MEDYA KARARI!



Sosyal medya ile ilgili de konuşan Akın Gürlek "Sosyal medyada bir geçiş süreci yapacağız. Sosyal medya hesaplarını anonim/sahte olarak kullanan hesapların gerçek hesaba dönüşmesi için bir süre vereceğiz. Belirli süre içerisinde gerçek hesaba dönmeyenlerin hesabı kapatılacak. Sen sosyal medya hesabı kullanıyorsan kusura bakma, şahsi hesabını doğrulayıp kullanacaksın. Birine tehdit/şantaj yaptıysan sorumluluğuna katlanacaksın." açıklamasını yaptı.



