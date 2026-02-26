Manolas'tan Galatasaray sonrası Juventus'a gönderme!

İtalya'da Roma ve Napoli'de oynayan ve şu anda Pannaxiakos'ta forma giyen Kostas Manolas, Juventus'a göndermede bulundu.
Manolas, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u saf dışı bırakmasının ardından, "Bazı başarılar sadece gladyatörlere özgüdür!"
Bu paylaşıma sarı-kırmızılı kalp emojileri de ekleyen 34 yaşındaki futbolcu, Roma'nın 2018 yılında Barcelona karşısında elde ettiği zaferi hatırlattı.
Roma, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'ya deplasmanda 4-1 mağlup oldu. İtalyan ekibi, sahasındaki rövanşı 3-0 kazandı ve Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Manolas, 3-0'lık maçta Roma'nın son golünü atmıştı.
