Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu!

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında Benfica'yı 2-1 mağlup etti. Son 16'ya kalan eflatun-beyazlılarda Arda Güler ise 100. maçına çıktı. 21 yaşındaki futbolcunun böylece bonusları yeniden devreye girdi ve Fenerbahçe'ye yine para kazandırdı.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında Benfica'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İlk maçı Portekiz'de 1-0 kazanan İspanyol devi, toplam skorda üstünlük sağlayarak tur atladı.

ARDA'DAN 100. MAÇ

Karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler de önemli bir kilometre taşına ulaştı. Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkan 21 yaşındaki oyuncu, mücadelede 84 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE'YE 2 MİLYON EURO

Arda Güler'in 100. maçına çıkmasıyla birlikte sözleşmesindeki bonus maddeleri yeniden aktif hale geldi. Genç yıldızın Benfica karşılaşmasında forma giymesiyle birlikte eski kulübü Fenerbahçe 2 milyon euro daha kazandı.

8 MİLYON EURO CEBE GİRDİ 

Fenerbahçe, 2023 yaz transfer döneminde Arda Güler'i 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e satmıştı. Sarı-lacivertliler, şu ana kadar bonuslardan 8 milyon euro gelir elde etti.

Arda Güler'in 25 maç daha oynaması halinde 2 milyon euroluk son bonus maddesi de devreye girecek ve toplam 10 milyon euroluk bonusun tamamı Fenerbahçe'nin kasasına girmiş olacak. 

TOPLAM GELİR 30 MİLYON EURO'YA ÇIKABİLİR

Milli futbolcu, bonservis bedeliyle birlikte Fenerbahçe'ye şu ana kadar toplam 28 milyon euro kazandırdı. Arda Güler'in 25 maç daha forma giymesi durumunda bu rakam 30 milyon euroya yükselecek.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Öte yandan sözleşme gereği Fenerbahçe, Arda Güler'in bir sonraki satışından yüzde 20 pay alma hakkına da sahip bulunuyor.

