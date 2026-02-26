26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Başakşehir, Konyaspor'u ağırlıyor

Başakşehir, ligde sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

calendar 26 Şubat 2026 11:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Konyaspor'u ağırlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, topladığı 36 puanla 6. basamakta yer alıyor.

RAMS Başakşehir, geride kalan haftada Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 3 puana uzanmıştı.

İlhan Palut yönetimindeki TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı 23 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi yaşayarak elde ettiği 23 puan ve averajla 13. sırada kendine yer buldu.

Konya temsilcisi, geçen hafta Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

- Eksikler

RAMS Başakşehir'de Konyaspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı Leo Duarte formasından uzak kalacak.

Beşiktaş karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı elmacık kemiğinde kırık meydana gelen Bertuğ Yıldırım'ın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

- Başakşehir son 14 maçta gol buldu

RAMS Başakşehir, ligde oynadığı son 14 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de 10. haftadan itibaren oynadığı 14 karşılaşmada 33 gol atmayı başardı. Söz konusu süreçte 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi bu süreçte kalesinde ise 17 gol gördü.

- İlhan Palut, Başakşehir'i deplasmanda yenemiyor

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, RAMS Başakşehir'i konuk olduğu maçlarda mağlup edemedi.

İstanbul deplasmanına daha önce Hatayspor, Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor olmak üzere dört farklı ekiple konuk olan 49 yaşındaki teknik adam, bu müsabakalarda 3 puan kazanma mutluluğunu yaşayamadı.

Deneyimli teknik adam, çalıştırdığı ekiplerle Başakşehir deplasmanlarında 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.