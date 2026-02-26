İngiliz Howard Webb'den MHK'ya ziyaret!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun daveti üzerine Türkiye'ye gelen, Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Merkez Hakem Kurulu merkezini ziyaret etti.Ziyarette Türk hakemliğininbulunuldu.MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, İngiltere Premier Lig'de uygulanan hakemlik gelişim modellerini yakından takip ettiklerini belirterek, Howard Webb'i Riva'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.Görüşmedebulunuldu.Howard Webb'e, Türk hakemliğinde oluşturulanaktarıldı.REPU bünyesinde gerçekleştirilen haftalık pozisyon analizlerinin,hizmet ettiği ifade edildi.Programın devamında Hakem Gelişim Direktörü Vítor Melo Pereira'nın da katılımıylaHakem eğitim süreçleri, analiz toplantıları ve performans gelişimine yönelik uygulamalar hakkında karşılıklı değerlendirmeler gerçekleştirildi.Programın ilerleyen bölümündeGörüşmede Türk hakemliğinin gelişimi, uluslararası iş birlikleri ve modern hakemlik uygulamalarına yönelik stratejik hedefler ele alındı. Ziyaretin sonunda Başkan Hacıosmanoğlu, Howard Webb'e günün anısına A Millî Takım forması hediye etti.TFF'den yapılan açıklamada "PGMOL Direktörü Howard Webb'in Merkez Hakem Kurulu'na gerçekleştirdiği bu ziyaret, Türk hakemliğinin uluslararası standartlarda gelişim vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaların paylaşılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu." ifadeleri kullanıldı.