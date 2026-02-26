İngiliz Howard Webb'den MHK'ya ziyaret!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun daveti üzerine Türkiye'ye gelen İngiltere Profesyonel Futbol Hakem Kurulu (PGMOL) Direktörü Howard Webb, Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Merkez Hakem Kurulu merkezini ziyaret etti.
FERHAT GÜNDOĞDU: "ÇOK MEMNUNUZ"
Ziyarette Türk hakemliğinin eğitim, gelişim ve performans izleme yapısının temel bileşenleri olan VAR Merkezi, Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) yapılanması ve Tutarlılık İzleme Modülü (TİM) hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.
MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, İngiltere Premier Lig'de uygulanan hakemlik gelişim modellerini yakından takip ettiklerini belirterek, Howard Webb'i Riva'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görüşmede VAR uygulamaları, UEFA standartları ve uluslararası hakemlik gelişimine yönelik güncel yaklaşımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
HOWARD WEBB'E TEK TEK ANLATILDI
Howard Webb'e, Türk hakemliğinde oluşturulan REPU yapılanmasının çalışma prensipleri, haftalık kritik pozisyon analiz süreçleri ve karar tutarlılığını izlemeye yönelik geliştirilen TİM'in işleyişi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.
REPU bünyesinde gerçekleştirilen haftalık pozisyon analizlerinin, İngiltere Premier Lig'de uygulanan Key Match Incident (KMI) paneli ile benzer bir metodolojiye sahip olduğu ve her iki yapının da hakem kararlarında tutarlılık, şeffaflık ve gelişim hedeflerine hizmet ettiği ifade edildi.
VAR ZİYARETİ VE DEĞERLENDİRME
Programın devamında Hakem Gelişim Direktörü Vítor Melo Pereira'nın da katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu VAR Merkezi ziyaret edildi. Ziyaret sırasında VAR operasyon süreçleri, eğitim uygulamaları ve karar destek mekanizmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
Hakem eğitim süreçleri, analiz toplantıları ve performans gelişimine yönelik uygulamalar hakkında karşılıklı değerlendirmeler gerçekleştirildi.
HACIOSMANOĞLU'NDAN HEDİYE
Programın ilerleyen bölümünde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Howard Webb'i makamında kabul etti. Görüşmede Türk hakemliğinin gelişimi, uluslararası iş birlikleri ve modern hakemlik uygulamalarına yönelik stratejik hedefler ele alındı. Ziyaretin sonunda Başkan Hacıosmanoğlu, Howard Webb'e günün anısına A Millî Takım forması hediye etti.
TFF: "ÖNEMLİ BİR ADIM!"
TFF'den yapılan açıklamada "PGMOL Direktörü Howard Webb'in Merkez Hakem Kurulu'na gerçekleştirdiği bu ziyaret, Türk hakemliğinin uluslararası standartlarda gelişim vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaların paylaşılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu." ifadeleri kullanıldı.
FERHAT GÜNDOĞDU: "ÇOK MEMNUNUZ"
Ziyarette Türk hakemliğinin eğitim, gelişim ve performans izleme yapısının temel bileşenleri olan VAR Merkezi, Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) yapılanması ve Tutarlılık İzleme Modülü (TİM) hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.
MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, İngiltere Premier Lig'de uygulanan hakemlik gelişim modellerini yakından takip ettiklerini belirterek, Howard Webb'i Riva'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görüşmede VAR uygulamaları, UEFA standartları ve uluslararası hakemlik gelişimine yönelik güncel yaklaşımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
HOWARD WEBB'E TEK TEK ANLATILDI
Howard Webb'e, Türk hakemliğinde oluşturulan REPU yapılanmasının çalışma prensipleri, haftalık kritik pozisyon analiz süreçleri ve karar tutarlılığını izlemeye yönelik geliştirilen TİM'in işleyişi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.
REPU bünyesinde gerçekleştirilen haftalık pozisyon analizlerinin, İngiltere Premier Lig'de uygulanan Key Match Incident (KMI) paneli ile benzer bir metodolojiye sahip olduğu ve her iki yapının da hakem kararlarında tutarlılık, şeffaflık ve gelişim hedeflerine hizmet ettiği ifade edildi.
VAR ZİYARETİ VE DEĞERLENDİRME
Programın devamında Hakem Gelişim Direktörü Vítor Melo Pereira'nın da katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu VAR Merkezi ziyaret edildi. Ziyaret sırasında VAR operasyon süreçleri, eğitim uygulamaları ve karar destek mekanizmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
Hakem eğitim süreçleri, analiz toplantıları ve performans gelişimine yönelik uygulamalar hakkında karşılıklı değerlendirmeler gerçekleştirildi.
HACIOSMANOĞLU'NDAN HEDİYE
Programın ilerleyen bölümünde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Howard Webb'i makamında kabul etti. Görüşmede Türk hakemliğinin gelişimi, uluslararası iş birlikleri ve modern hakemlik uygulamalarına yönelik stratejik hedefler ele alındı. Ziyaretin sonunda Başkan Hacıosmanoğlu, Howard Webb'e günün anısına A Millî Takım forması hediye etti.
TFF: "ÖNEMLİ BİR ADIM!"
TFF'den yapılan açıklamada "PGMOL Direktörü Howard Webb'in Merkez Hakem Kurulu'na gerçekleştirdiği bu ziyaret, Türk hakemliğinin uluslararası standartlarda gelişim vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaların paylaşılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu." ifadeleri kullanıldı.