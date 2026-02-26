26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

İngiliz Howard Webb'den MHK'ya ziyaret!

İngiltere Profesyonel Futbol Hakem Kurulu (PGMOL) Direktörü Howard Webb, MHK'yı ziyaret etti.

calendar 26 Şubat 2026 12:40 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 12:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
İngiliz Howard Webb'den MHK'ya ziyaret!
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun daveti üzerine Türkiye'ye gelen İngiltere Profesyonel Futbol Hakem Kurulu (PGMOL) Direktörü Howard Webb, Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Merkez Hakem Kurulu merkezini ziyaret etti.

FERHAT GÜNDOĞDU: "ÇOK MEMNUNUZ"

Ziyarette Türk hakemliğinin eğitim, gelişim ve performans izleme yapısının temel bileşenleri olan VAR Merkezi, Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) yapılanması ve Tutarlılık İzleme Modülü (TİM) hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, İngiltere Premier Lig'de uygulanan hakemlik gelişim modellerini yakından takip ettiklerini belirterek, Howard Webb'i Riva'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede VAR uygulamaları, UEFA standartları ve uluslararası hakemlik gelişimine yönelik güncel yaklaşımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

HOWARD WEBB'E TEK TEK ANLATILDI

Howard Webb'e, Türk hakemliğinde oluşturulan REPU yapılanmasının çalışma prensipleri, haftalık kritik pozisyon analiz süreçleri ve karar tutarlılığını izlemeye yönelik geliştirilen TİM'in işleyişi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

REPU bünyesinde gerçekleştirilen haftalık pozisyon analizlerinin, İngiltere Premier Lig'de uygulanan Key Match Incident (KMI) paneli ile benzer bir metodolojiye sahip olduğu ve her iki yapının da hakem kararlarında tutarlılık, şeffaflık ve gelişim hedeflerine hizmet ettiği ifade edildi.

VAR ZİYARETİ VE DEĞERLENDİRME

Programın devamında Hakem Gelişim Direktörü Vítor Melo Pereira'nın da katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu VAR Merkezi ziyaret edildi. Ziyaret sırasında VAR operasyon süreçleri, eğitim uygulamaları ve karar destek mekanizmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Hakem eğitim süreçleri, analiz toplantıları ve performans gelişimine yönelik uygulamalar hakkında karşılıklı değerlendirmeler gerçekleştirildi.

HACIOSMANOĞLU'NDAN HEDİYE

Programın ilerleyen bölümünde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Howard Webb'i makamında kabul etti. Görüşmede Türk hakemliğinin gelişimi, uluslararası iş birlikleri ve modern hakemlik uygulamalarına yönelik stratejik hedefler ele alındı. Ziyaretin sonunda Başkan Hacıosmanoğlu, Howard Webb'e günün anısına A Millî Takım forması hediye etti.

TFF: "ÖNEMLİ BİR ADIM!"

TFF'den yapılan açıklamada "PGMOL Direktörü Howard Webb'in Merkez Hakem Kurulu'na gerçekleştirdiği bu ziyaret, Türk hakemliğinin uluslararası standartlarda gelişim vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaların paylaşılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu." ifadeleri kullanıldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
