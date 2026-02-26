26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Beşiktaş'tan Jota Silva kararı!

Beşiktaş'ta son dönemde forma şansı bulamayan Jota Silva ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın Portekizli oyuncunun performansından memnun olmadığı ve 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi.

calendar 26 Şubat 2026 09:12
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Jota Silva kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Beşiktaş'ın sezon başında transfer döneminin son günlerinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 

GÖZÜNE GİREMEDİ

Takvim'de yer alan haberde son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli sol kanat oyuncusunun teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremediği öğrenildi.

GELECEK PLANLAMALARINDA YER ALMIYOR

Yalçın'ın 26 yaşındaki yıldızı gelecek planları arasında düşünmediği ve bu nedenle Jota'nın 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi.

KULÜBEYE HAPSOLDU

Yalçın'ın gelecek sezon takımın iskeletini oluşturacak oyunculara daha fazla şans tanıdığı, Jota'nın da bu nedenle kulübeye hapsolduğu da gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda takımına 3 gollük katkıda bulundu.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
