Beşiktaş'tan Jota Silva kararı!

Beşiktaş'ın sezon başında transfer döneminin son günlerinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



GÖZÜNE GİREMEDİ



Takvim'de yer alan haberde son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli sol kanat oyuncusunun teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremediği öğrenildi.



GELECEK PLANLAMALARINDA YER ALMIYOR



Yalçın'ın 26 yaşındaki yıldızı gelecek planları arasında düşünmediği ve bu nedenle Jota'nın 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi.



KULÜBEYE HAPSOLDU



Yalçın'ın gelecek sezon takımın iskeletini oluşturacak oyunculara daha fazla şans tanıdığı, Jota'nın da bu nedenle kulübeye hapsolduğu da gelen bilgiler arasında.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda takımına 3 gollük katkıda bulundu.







