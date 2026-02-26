Beşiktaş'ın sezon başında transfer döneminin son günlerinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
GÖZÜNE GİREMEDİ
Takvim'de yer alan haberde son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli sol kanat oyuncusunun teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremediği öğrenildi.
GELECEK PLANLAMALARINDA YER ALMIYOR
Yalçın'ın 26 yaşındaki yıldızı gelecek planları arasında düşünmediği ve bu nedenle Jota'nın 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi.
KULÜBEYE HAPSOLDU
Yalçın'ın gelecek sezon takımın iskeletini oluşturacak oyunculara daha fazla şans tanıdığı, Jota'nın da bu nedenle kulübeye hapsolduğu da gelen bilgiler arasında.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda takımına 3 gollük katkıda bulundu.
Beşiktaş'tan Jota Silva kararı!
Beşiktaş'ta son dönemde forma şansı bulamayan Jota Silva ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın Portekizli oyuncunun performansından memnun olmadığı ve 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın sezon başında transfer döneminin son günlerinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Nottingham Forest - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
9
Mario Lemina: "Ders çıkarmalıyız"
-
8
Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak?
-
7
Rafa Silva attı ama Real Madrid kazandı!
-
6
Wesley Sneijder'e ölüm tehdidi!
-
5
Osimhen'den Juventus rövanşı sonrası açıklama
-
4
Giorgio Chiellini'den Spalletti için açıklama!
-
3
Galatasaray'a Devler Ligi'nden 11 milyon euro!
-
2
Manuel Locatelli: "Ağlamak istiyorum"
-
1
Juventus - Galatasaray: 11'ler
- 09:53 Barış Alper Yılmaz, Juventus'u perişan etti!
- 09:44 Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe ve Tedesco sözleri!
- 09:33 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu!
- 09:23 Victor Osimhen için büyük iddia!
- 09:18 Beşiktaş'ta hedef Aymeric Laporte
- 09:12 Beşiktaş'tan Jota Silva kararı!
- 09:01 İtalya'dan Galatasaray değerlendirmesi!
- 08:32 Sergen Yalçın'dan yıldızına büyük mesaj: "En iyi sensin"
- 08:27 Nihat Kahveci'den Galatasaray'a mesaj
- 08:18 Tüpraş Stadı'nda büyük buluşma: Hyeon-gyu Oh
- 08:13 Hasan Şaş: "Bundan sonra olmasın"
- 03:18 Osimhen, Galatasaray'ın tarihine geçti!
- 03:16 Galatasaray, tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16'da
- 03:13 Uğurcan Çakır: "Büyük bir mücadele..."
- 03:10 Samsunspor - Shkendija: Muhtemel 11'ler
- 02:51 Nottingham Forest - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 02:37 Giorgio Chiellini'den Spalletti için açıklama!
- 02:36 Noa Lang: "Biraz panik yaptık!"
- 02:21 Federico Gatti: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"
- 02:13 Barış Alper Yılmaz: "Kim gelirse gelsin, biz Galatasaray'ız!"
- 02:12 Mario Lemina: "Ders çıkarmalıyız"
- 02:10 Manuel Locatelli: "Ağlamak istiyorum"
- 01:55 Galatasaray'a Devler Ligi'nden 11 milyon euro!
- 01:52 Osimhen, Juventus-Galatasaray maçının oyuncusu seçildi
- 01:50 Osimhen'den Juventus rövanşı sonrası açıklama
- 01:46 Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak?
- 01:37 Galatasaray, uzatmalarla Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da
- 01:13 Galatasaray'da sakatlık: Lucas Torreira
- 01:04 PSG, Monaco'yu eledi ve 'Yola devam' dedi!
- 00:55 Rafa Silva attı ama Real Madrid kazandı!
- 00:23 Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanından eli boş döndü!
- 00:18 Barış Alper'den Juventus'a büyük hasar!
- 23:43 Galatasaray, Fransa'da kaybetti
- 23:32 Jasikevicius: "Beklediğimiz gibi oldu"
- 23:16 Fenerbahçe Opet, Final Four'a yükseldi!
- 22:47 Atalanta, Dortmund'u ağlattı!
- 22:46 Lider Fenerbahçe Beko, Partizan'ı yıktı: 8'de 8
- 22:25 Okan Buruk'tan Juventus yorumu ve tur mesajı!
- 22:02 Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde
- 21:47 Juventus - Galatasaray: 11'ler
- 21:38 Serdal Adalı'dan birlik mesajı
- 21:22 Jeton Bekjiri: "Samsunpor güçlü, elimizden ne geliyorsa yapacağız"
- 21:12 Juventus - Galatasaray maçı öncesi olay!
- 21:11 Fenerbahçe taraftarından Partizan'a cevap!
- 21:06 Stoilov'dan Göztepe taraftarına mesaj
- 21:03 MC Sistem Yurdum, Yenimahalle deplasmanında galip
- 20:53 Manchester United'ın hedefi Pape Gueye
- 20:35 Florian Wirtz için Real Madrid açıklaması
- 20:33 Asllani transferinde Emirhan İlkhan detayı
- 19:59 Thorsten Fink: "Son 16'ya kalmak istiyoruz"
- 19:58 Wesley Sneijder'e ölüm tehdidi!
- 19:47 Philippe Coutinho'nun hayali MLS!
- 19:21 Barcelona'nın Bastoni planı
- 18:58 Efeler Ligi'nde Bursa, İstanbul'u devirdi
- 18:54 Michele Di Gregorio'ya tehdit!
- 18:40 Vitor Pereira: "F.Bahçe'yi biliyorum, savaşacaklar"
- 18:38 Elliot Anderson'dan Fenerbahçe itirafı!
- 18:29 Manchester United, Nottingham Forest'tan iki yıldızı istiyor!
- 18:11 Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala: "Burada çok mutluyum"
- 18:02 UEFA'dan Prestianni için Benfica'nın itirazına ret!
Giorgio Chiellini'den Spalletti için açıklama!
Federico Gatti: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"
Manuel Locatelli: "Ağlamak istiyorum"
Barış Alper'den Juventus'a büyük hasar!
Manchester United'ın hedefi Pape Gueye
Florian Wirtz için Real Madrid açıklaması
Wesley Sneijder'e ölüm tehdidi!
Barcelona'nın Bastoni planı
Michele Di Gregorio'ya tehdit!
Manchester United, Nottingham Forest'tan iki yıldızı istiyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|45
|27
|48
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|23
|10
|6
|7
|40
|26
|36
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|23
|5
|8
|10
|27
|35
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|23
|4
|8
|11
|20
|32
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|23
|3
|4
|16
|20
|42
|13