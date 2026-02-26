26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Sacramento Kings'i 128-97 yendi.

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 'triple-double' yaptığı maçı kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Sacramento Kings'i 128-97 yendi.

Batı Konferansı üçüncüsü Rockets'ın Toyota Center'da Kings'i ağırladığı mücadelede 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asist, 2 top çalma ve 3 blokla oynadı.

Ev sahibi takımda Reed Sheppard 28 ve Kevin Durant 21 sayıyla sezonun 36. galibiyetine katkı sağladı.

Sezonun 47. mağlubiyetini yaşayan Kings'te Russell Westbrook 22, DeMar DeRozan ve Nique Clifford 15'er sayı attı.

DeRozan, kariyerinde 26 bin 406 sayıya ulaştı ve NBA'de normal sezonların en skorer oyuncuları listesinde John Havlicek (26 bin 395) ile Paul Pierce'ı (26 bin 397) geride bırakarak ilk 20'ye girdi.

- Pistons, evinde Thunder'ı yendi

Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 124-116 mağlup etti.

Bu sezon 43. galibiyetini alan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 29 sayı, 13 asist ve Jalen Duren 29 sayı, 15 ribaunt üretti.

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Thunder'da ise Jaylin Williams'ın 30 sayı, 11 ribaunt ve Cason Wallace'ın 23 sayısı, sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
