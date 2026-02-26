Victor Osimhen için büyük iddia!

Galatasaray, Juventus'u eledi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray adına sahanın en iyi isimlerinden biri olarak Victor Osimhen ön plana çıktı.
Nijeryalı yıldız, uzatmalar sonucunda 3-2 biten maçta Galatasaray'ın ilk golünü attı. Osimhen, maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.
Juventus - Galatasaray karşılaşmasını Hürriyet'teki köşesinde değerlendiren Uğur Meleke, 27 yaşındaki golcü için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Uğur Meleke, Osimhen için, "Yeryüzünün en iyi 5 santrforundan biri: Victor Osimhen!" diye konuştu.
"EN İYİLERDEN BİRİYİM"
Osimhen, Juventus ile oynanan ilk maç öncesi yaptığı açıklamada, "Karşılaştırma yapmayı sevmem ama en iyi forvetlerden biri olduğumu biliyorum. Bir numara değilsem, iki numarayım ya da en fazla üç numarayım..." demişti.
Galatasaray forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Osimhen, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.
