26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Victor Osimhen için büyük iddia!

Uğur Meleke, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için, "Yeryüzünün en iyi 5 santrforundan biri." yorumunda bulundu.

calendar 26 Şubat 2026 09:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen için büyük iddia!
Galatasaray, Juventus'u eledi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray adına sahanın en iyi isimlerinden biri olarak Victor Osimhen ön plana çıktı.

Nijeryalı yıldız, uzatmalar sonucunda 3-2 biten maçta Galatasaray'ın ilk golünü attı. Osimhen, maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

Juventus - Galatasaray karşılaşmasını Hürriyet'teki köşesinde değerlendiren Uğur Meleke, 27 yaşındaki golcü için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Uğur Meleke, Osimhen için, "Yeryüzünün en iyi 5 santrforundan biri: Victor Osimhen!" diye konuştu.

"EN İYİLERDEN BİRİYİM"

Osimhen, Juventus ile oynanan ilk maç öncesi yaptığı açıklamada, "Karşılaştırma yapmayı sevmem ama en iyi forvetlerden biri olduğumu biliyorum. Bir numara değilsem, iki numarayım ya da en fazla üç numarayım..." demişti.

Galatasaray forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Osimhen, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
