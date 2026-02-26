25 Şubat
Juventus-Galatasaray
3-2UZS
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
2-1
25 Şubat
PSG-AS Monaco
2-2
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
1-2
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
3-0
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
2-0
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
2-1

Uğurcan Çakır: "Büyük bir mücadele..."

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Juventus maçına damga vurmasının ardından paylaşım yaptı.

calendar 26 Şubat 2026 03:13
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla Juventus'un farkı açmasına engel oldu.

Uğurcan, 22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Tecrübeli kaleci, 30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu, son çelmeyi başardı.

Milli file bekçisi, 66. dakikada Conceiçao'nun sağ çaprazdan vuruşunda golü yakın direğin dibinden önledi.

110. dakikada da sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova'nın dar açıdan vuruşunu çelen Uğurcan, maçın 4-1'e gelmesine engel oldu.

Karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır "Şampiyonlar Ligi gecesinde büyük bir mücadele gösterdik ve önemli bir tur kazandık. Destek olan herkese teşekkürler️" paylaşımını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
