Uğurcan Çakır: 'Büyük bir mücadele...'

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla Juventus'un farkı açmasına engel oldu.
Uğurcan, 22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Tecrübeli kaleci, 30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu, son çelmeyi başardı.
Milli file bekçisi, 66. dakikada Conceiçao'nun sağ çaprazdan vuruşunda golü yakın direğin dibinden önledi.
110. dakikada da sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova'nın dar açıdan vuruşunu çelen Uğurcan, maçın 4-1'e gelmesine engel oldu.
Karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır "Şampiyonlar Ligi gecesinde büyük bir mücadele gösterdik ve önemli bir tur kazandık. Destek olan herkese teşekkürler️" paylaşımını yaptı.
🧤 Uğurcan Çakır'ın Juventus'a karşı yaptığı kurtarış, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en iyi kurtarışları arasında yer aldı.pic.twitter.com/4KLdka3TFn
