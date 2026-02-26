Barış Alper'den Juventus'a büyük hasar!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı maçlarda Barış Alper Yılmaz, İtalyan ekibinin sol kanadına büyük hasar verdi.Barış Alper Yılmaz'ı tutmakta zorlanan Juventus savunması, iki maçta da kırmızı kart gördü.İlk maçta Juan Cabal kırmızı kart görürken, ikinci karşılaşmada da Llyod Kelly oyundan atıldı.Milli futbolcu, Juventus ile oynanan ilk maçta da Andrea Cambiaso'nun cezalı duruma düşmesini sağlamıştı.Öte yandan Galatasaray-Juventus eşleşmesinde oynanan iki maçta en çok faul yapılan futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. (7 faul)