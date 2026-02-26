25 Şubat
Juventus-Galatasaray
3-090'
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
2-190'
25 Şubat
PSG-AS Monaco
2-290'
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
1-2
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
3-0
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
2-0
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
2-190'

Barış Alper'den Juventus'a büyük hasar!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Juventus eşleşmesindeki etkili oyunu ile dikkat çekti.

calendar 26 Şubat 2026 00:18 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 00:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı maçlarda Barış Alper Yılmaz, İtalyan ekibinin sol kanadına büyük hasar verdi.

Barış Alper Yılmaz'ı tutmakta zorlanan Juventus savunması, iki maçta da kırmızı kart gördü.

İlk maçta Juan Cabal kırmızı kart görürken, ikinci karşılaşmada da Llyod Kelly oyundan atıldı.

Milli futbolcu, Juventus ile oynanan ilk maçta da Andrea Cambiaso'nun cezalı duruma düşmesini sağlamıştı.

Öte yandan Galatasaray-Juventus eşleşmesinde oynanan iki maçta en çok faul yapılan futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. (7 faul)



