26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
0-00'
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
0-00'
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-00'
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
0-00'
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
0-00'
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

26 Şubat 2026 19:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Juventus maçında gösterdiği performansın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA tarafından açıklanan haftanın 11'i şu şekilde:

Oblak, Zappacosta, Bjortuft, Tapsoba, McKennie, Thcouameni, Tonali, Kvaratskheila, Hauge, Osimhen, Sörloth



1 GOLLÜK PERFORMANS

Nijeryalı santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'unda Juventus ağlarını sarsarak takımına son 16 tur biletini getiren isimlerden biri olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
