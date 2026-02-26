26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

UEFA, Türk futbolunun karnesini yayınladı

UEFA, 2025 yılı finansal raporuna göre transferlerde ve özsermayede küme düştük; stadyum projeleri içinde ise şampiyon olduk.

26 Şubat 2026
Haber: Sporx.com
UEFA, Türk futbolunun karnesini yayınladı
UEFA, son finansal raporuna göre Türk futbolunun karnesini yayınladı.

Karneye göre 2025 yılında Türk kulüpleri 877 milyon Euro toplam ciro elde etti. Bu rakamla Avrupa'da 7. sırada yer aldı.

147 milyon Euro bilet geliri elde eden kulüplerimiz, yine bu alanda 7. sırada yer aldı. Yerel TV geliri 80 milyon Euro ve bu açıdan Avrupa'da 10'uncu, UEFA geliri ise 65 milyon Euro oldu ve yine bu açıdan 9'uncu sırada yer aldık.

TRANSFERDE KÜME DÜŞTÜK

Toplam 877 milyon Euro'nun 605 milyon Euro'su maaş olarak ödendi ve yüzde 69 rasyo ile Avrupa'da 6'ıncı sırada yer aldık.

Net transfer harcaması açısından eksi 20 milyon Euro bakiye verdik ve 55 ülke arasında 51'inci sırada yer aldık.

ÖZSERMAYELER AÇISINDAN AVRUPA'DA SONUNCUYUZ

Ülkemizdeki kulüplerin özsermayesi eksi 275 milyon Euro olarak ölçüldü ve UEFA'ya üye 55 ülke arasında son sırada yer aldık. Tam 14 kulübümüz, negatif özsermayeye sahip ve bu açıdan yine sonuncu olduk.

Banka borçları ise 333 milyon Euro'dan toplam 396 milyon Euro'ya yükseldi ve bu alanda 6. sırada yer aldık.

Kulüplerimizin yüzde 37'si özel yatırımcılar tarafından yönetilirken, sadece 1 kulübümüzün sahibi yabancı yatırımcı oldu.

STADYUMLAR AÇISINDAN İLK SIRADYAIZ

Ülkemizde devletin sahip olduğu stadyumların oranı açısından yüzde 100 ile birinci sırada yer aldı. Ayrıca, son 10 yılda yapılan 29 majör stadyum ile yine Avrupa'da ilk sırada yer aldık.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
