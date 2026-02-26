UEFA, Türk futbolunun karnesini yayınladı

UEFA, son finansal raporuna göre Türk futbolunun karnesini yayınladı.



Karneye göre 2025 yılında Türk kulüpleri 877 milyon Euro toplam ciro elde etti. Bu rakamla Avrupa'da 7. sırada yer aldı.



147 milyon Euro bilet geliri elde eden kulüplerimiz, yine bu alanda 7. sırada yer aldı. Yerel TV geliri 80 milyon Euro ve bu açıdan Avrupa'da 10'uncu, UEFA geliri ise 65 milyon Euro oldu ve yine bu açıdan 9'uncu sırada yer aldık.



TRANSFERDE KÜME DÜŞTÜK



Toplam 877 milyon Euro'nun 605 milyon Euro'su maaş olarak ödendi ve yüzde 69 rasyo ile Avrupa'da 6'ıncı sırada yer aldık.



Net transfer harcaması açısından eksi 20 milyon Euro bakiye verdik ve 55 ülke arasında 51'inci sırada yer aldık.



ÖZSERMAYELER AÇISINDAN AVRUPA'DA SONUNCUYUZ



Ülkemizdeki kulüplerin özsermayesi eksi 275 milyon Euro olarak ölçüldü ve UEFA'ya üye 55 ülke arasında son sırada yer aldık. Tam 14 kulübümüz, negatif özsermayeye sahip ve bu açıdan yine sonuncu olduk.



Banka borçları ise 333 milyon Euro'dan toplam 396 milyon Euro'ya yükseldi ve bu alanda 6. sırada yer aldık.



Kulüplerimizin yüzde 37'si özel yatırımcılar tarafından yönetilirken, sadece 1 kulübümüzün sahibi yabancı yatırımcı oldu.



STADYUMLAR AÇISINDAN İLK SIRADYAIZ



Ülkemizde devletin sahip olduğu stadyumların oranı açısından yüzde 100 ile birinci sırada yer aldı. Ayrıca, son 10 yılda yapılan 29 majör stadyum ile yine Avrupa'da ilk sırada yer aldık.



