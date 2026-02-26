26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
2-071'
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-071'
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-173'
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
1-172'
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-169'
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-272'
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
2-167'
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
0-366'
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Damien Comolli: "Yıllarca canımız acıyacak"

Juventus CEO'su Damien Comolli, Galatasaray ile oynadıkları rövanş maçının ardından konuştu.

calendar 26 Şubat 2026 21:08 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 21:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Damien Comolli: 'Yıllarca canımız acıyacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus CEO'su Damien Comolli, Financial Times'ın Futbol İş Dünyası Zirvesi'nde Galatasaray ile oynadıkları rövanş maçı hakkında konuştu.

Galatasaray'a elenmeleri hakkında konuşan Comolli, "Maçın şokunu hala atlatamadım ve bunun için yıllar geçmesi gerekecek." dedi.

"KIRMIZI KART SİNİR BOZUCUYDU"

Comolli, "Inter maçında yaşananların ardından İtalyan federasyonu tarafından zaten cezalandırıldığım için, UEFA tarafından da cezalandırılmamaya çalışacağım. Ancak hakemin Kelly'yi oyundan atma kararı kesinlikle sinir bozucuydu. O hakem kariyeri boyunca sadece 10 Şampiyonlar Ligi maçı yönetmişti. Bu kadar önemli bir maçı yönetmesi nasıl mümkün olabilir, merak ediyorum. Ve inanılmaz bir kırmızı kartın ardından Şampiyonlar Ligi'nden elendik." ifadelerini kullandı.

"SEVDİĞİMİZ HER ŞEY VARDI"

İtalyan devinin CEO'su, "Taraftarlarımız olağanüstüydü ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular da harikaydı. İlk kez bir stadyumda takımın gol yediğinde alkışlandığını gördüm. Bu gece, futbolda sevdiğimiz her şey vardı; heyecan, hayal kırıklığı, ama aynı zamanda takımın hayatta olduğunu ve mücadeleye devam etmek istediğini gösteren bir işaret." dedi.

"YILLARCA ACITACAK"

Comolli, "Bu yenilgi yıllarca acıtacak olsa da, sezonun geri kalanında bizi ileriye götürecek olan da budur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.