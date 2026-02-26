Beşiktaş namağlup lider!

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Spor Toto'yu 40-34 yendi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 20-19 üstünlüğüyle sona erdi.
Müsabakanın ikinci yarısında farkı açan siyah-beyazlı ekip, sahadan 40-34 galip ayrıldı.
Ligde namağlup ünvanını koruyan lider Beşiktaş, puanını 39'a yükseltti.
