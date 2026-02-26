26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
0-00'
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
0-00'
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-00'
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
0-00'
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
0-00'
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Beşiktaş namağlup lider!

Beşiktaş, Erkekler Hentbol Liginde Spor Toto engelini de başarıyla geçti.

calendar 26 Şubat 2026 19:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş namağlup lider!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Spor Toto'yu 40-34 yendi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 20-19 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında farkı açan siyah-beyazlı ekip, sahadan 40-34 galip ayrıldı.

Ligde namağlup ünvanını koruyan lider Beşiktaş, puanını 39'a yükseltti.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
