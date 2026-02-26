26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
2-074'
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-073'
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
1-176'
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
1-175'
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-172'
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-275'
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
2-170'
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
0-369'
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Prestianni: "Maymun dedim ama ırkçı değilim"

Benficalı Prestianni, Vinicius'a 'maymun' dediğini ama ırkçı olmadığını öne sürdü.

calendar 26 Şubat 2026 21:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Prestianni: 'Maymun dedim ama ırkçı değilim'




Benficalı Gianluca Prestianni, Vinicius Jr.'a "mono" (maymun) dediğini kabul etti, ancak ırkçı olmadığını söyledi.

Prestianni, Benfica'nın diğer oyuncularına Vinicius Jr'a "mono" dediğini itiraf etti. Ancak Correio da Manha'nın haberine göre, Arjantinli oyuncu ırkçı olmadığını ve bu hakaretin kasıtlı olmadığını vurgulamak için çeşitli argümanlar sıraladı.

Bu olayın ardından Gianluca Prestianni bir maçlık önleyici men cezası aldı.

Benfica bu karara itiraz etti ancak UEFA itirazı reddetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
