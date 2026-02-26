Prestianni: 'Maymun dedim ama ırkçı değilim'

Benficalı Gianluca Prestianni, Vinicius Jr.'a "mono" (maymun) dediğini kabul etti, ancak ırkçı olmadığını söyledi.



Prestianni, Benfica'nın diğer oyuncularına Vinicius Jr'a "mono" dediğini itiraf etti. Ancak Correio da Manha'nın haberine göre, Arjantinli oyuncu ırkçı olmadığını ve bu hakaretin kasıtlı olmadığını vurgulamak için çeşitli argümanlar sıraladı.



Bu olayın ardından Gianluca Prestianni bir maçlık önleyici men cezası aldı.



Benfica bu karara itiraz etti ancak UEFA itirazı reddetti.



