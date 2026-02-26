26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
0-145'
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
0-145'
26 Şubat
Bologna-Brann
0-045'
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
0-0DA
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
2-0DA
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
1-0DA
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-245'

Ankaragücü, Gazze'de iftar verdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gazze'de iftar organizasyonu düzenledi.

calendar 26 Şubat 2026 22:49
Haber: AA
Ankaragücü, Gazze'de iftar verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



MKE Ankaragücü Kulübü, "Üzülmeyin Çocuklar, Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" projesi kapsamında Gazze'de iftar verdi.

Başkent ekibi, Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde mağduriyet yaşayan çocuklar için destek çağrısı yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman olduğu vurgulandı.

Açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübünün zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocukların ve ailelerin yanında olmayı sorumluluk kabul ettiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Başta Filistinli Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, Gazze ve dünyanın farklı coğrafyalarında mağduriyet yaşayan çocukların yalnız olmadığını göstermek istiyoruz. 'Üzülmeyin Çocuklar, Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' kampanyasına destek vererek hiçbir çocuğun aç uyumaması, hiçbir masum hayatın umutsuzluğa mahkum olmaması için dayanışma çağrısında bulunuyoruz. Bizim için din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin; zulüm gören, mağdur edilen ve sesi duyulmayan herkesin yanında olmak insani bir görevdir. Daha adil, daha barış dolu ve daha umutlu bir dünya için sessiz kalınmışlıkların geç kalınmışlıklara dönüşmemesi adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Başkent temsilcisinin paylaşımında, Gazze'de 1500 çocuğa iftarlık dağıtımının videosu da yer aldı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.