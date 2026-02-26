Ankaragücü, Gazze'de iftar verdi

MKE Ankaragücü Kulübü, "Üzülmeyin Çocuklar, Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" projesi kapsamında Gazze'de iftar verdi.Başkent ekibi, Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde mağduriyet yaşayan çocuklar için destek çağrısı yaptı.Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman olduğu vurgulandı.Açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübünün zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocukların ve ailelerin yanında olmayı sorumluluk kabul ettiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:Başkent temsilcisinin paylaşımında, Gazze'de 1500 çocuğa iftarlık dağıtımının videosu da yer aldı.