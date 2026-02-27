26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
3-3UZS
26 Şubat
Bologna-Brann
1-0
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
1-0
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
4-0
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

calendar 27 Şubat 2026 02:27
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.

Kritik maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik; Okay, Oulai; Augusto, Muçi, Zubkov; Onuachu

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Berkay, Babicka, Larsson



TRABZONSPOR PUAN KAYBETMEK İSTEMİYOR

Geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında tekrar umutlanan bordo-mavili takım, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 23 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 48 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR'DA İKİ EKSİK VAR

Trabzonspor'da Visca ve Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov ise 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek.

12. RANDEVU

Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

TRABZONSPOR SAHASINDA YENİLMEDİ

Trabzonspor'un sahasında Fatih Karagümrük karşısında mağlubiyeti bulunmuyor.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

TEK YENİLGİ 2022/23 SEZONUNDA

Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmıştı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.