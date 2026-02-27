26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
3-3UZS
26 Şubat
Bologna-Brann
1-0
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
1-0
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
4-0
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

İsmail Yüksek: "Galatasaray ile 2 puan var..."

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Nottingham Forest maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

calendar 27 Şubat 2026 02:19
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşılaşmasının ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Yüksek, Now TV'ye yaptığı açıklamada "Son ana kadar inanılmaz mücadele verdik. 2-0'dan sonra daha da motive olmaya çalıştık ama yediğimiz gol bizi yıktı. Gerçekçi olmak gerekirse, İstanbul'daki maçtan sonra elendik. O skor bize yakışmamıştı. Elendiğimiz için üzgünüz, mükemmel mücadele vardı. Uzun süre oynayamayan isimler de vardı, herkes harika oynadı. 'Maçın yıldızı kim?' diye sorarsanız, 11'i sayabilirim. Üzücü oldu ama başımız dik ayrılıyoruz. Taraftarımıza da teşekkür ederiz." dedi.

"ÜÇ GÜNDE BİR MAÇI KALDIRABİLİRİZ"

Takımın üç günde bir maça çıkabilecek form durumu olduğunu belirten İsmail Yüksek "Antalyaspor maçına daha özgüvenli çıkacağız. Antrenmanlarımız üç günde bir maçı kaldırabilecek seviyede. Herkes formanın değerini bilerek mücadele ediyor. Sakatlarımız çok olduğu için bazı arkadaşlarımıza fazla yük binecek. Profesyonel futbolcularız, kendimize bakmamız gerekecek. Nottingham zor deplasman ama mükemmel mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

"İYİ DURUMDAYIZ, 2 PUAN VAR..."

Süper Lig performanslarını ve şampiyonluk yarışını değerlendiren İsmail Yüksek "Eleştiriler olacak, bu normal. Zaman zaman istediğimiz performansları veremiyoruz. Son 3-4 maç istediğimiz mücadeleyi veremedik. Ancak onun öncesine bakarsak, iyi bir süreç var. Bu sene müthiş bir giden süreç var, iyi sezon geçiyoruz. Nazar değmesin, ligde namağlup gidiyoruz. İstemediğimiz puanlar kaybettik, beraberlikler bizi istemediğimiz konuma getirdi ama 2 puan fark var. Lig uzun maraton, önümüzdeki çok önemli maçlar var. Çok daha iyi olacağız. Bu maç bize öz güven katacak, Antalyaspor maçında bunu göstereceğiz. Kasımpaşa maçındaki kara bulutlar dağıldı, inşallah öyle olacak." dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
