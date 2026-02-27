Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşılaşmasının ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren İsmail Yüksek, Now TV'ye yaptığı açıklamada "Son ana kadar inanılmaz mücadele verdik. 2-0'dan sonra daha da motive olmaya çalıştık ama yediğimiz gol bizi yıktı. Gerçekçi olmak gerekirse, İstanbul'daki maçtan sonra elendik. O skor bize yakışmamıştı. Elendiğimiz için üzgünüz, mükemmel mücadele vardı. Uzun süre oynayamayan isimler de vardı, herkes harika oynadı. 'Maçın yıldızı kim?' diye sorarsanız, 11'i sayabilirim. Üzücü oldu ama başımız dik ayrılıyoruz. Taraftarımıza da teşekkür ederiz." dedi.
"ÜÇ GÜNDE BİR MAÇI KALDIRABİLİRİZ"
Takımın üç günde bir maça çıkabilecek form durumu olduğunu belirten İsmail Yüksek "Antalyaspor maçına daha özgüvenli çıkacağız. Antrenmanlarımız üç günde bir maçı kaldırabilecek seviyede. Herkes formanın değerini bilerek mücadele ediyor. Sakatlarımız çok olduğu için bazı arkadaşlarımıza fazla yük binecek. Profesyonel futbolcularız, kendimize bakmamız gerekecek. Nottingham zor deplasman ama mükemmel mücadele ettik." ifadelerini kullandı.
"İYİ DURUMDAYIZ, 2 PUAN VAR..."
Süper Lig performanslarını ve şampiyonluk yarışını değerlendiren İsmail Yüksek "Eleştiriler olacak, bu normal. Zaman zaman istediğimiz performansları veremiyoruz. Son 3-4 maç istediğimiz mücadeleyi veremedik. Ancak onun öncesine bakarsak, iyi bir süreç var. Bu sene müthiş bir giden süreç var, iyi sezon geçiyoruz. Nazar değmesin, ligde namağlup gidiyoruz. İstemediğimiz puanlar kaybettik, beraberlikler bizi istemediğimiz konuma getirdi ama 2 puan fark var. Lig uzun maraton, önümüzdeki çok önemli maçlar var. Çok daha iyi olacağız. Bu maç bize öz güven katacak, Antalyaspor maçında bunu göstereceğiz. Kasımpaşa maçındaki kara bulutlar dağıldı, inşallah öyle olacak." dedi.
