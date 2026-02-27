26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
2-3109'
26 Şubat
Bologna-Brann
1-0
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
1-0
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
4-0
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

Millilerimiz, Buz Hokeyinde ev sahibi Hırvatistan' mağlup

Dünya Kadınlar Buz Şampiyonasında boy gösteren kadın milli takımımız Hırvatistan'a 6-0 kaybetti.

calendar 27 Şubat 2026 01:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Millilerimiz, Buz Hokeyinde ev sahibi Hırvatistan' mağlup
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında ev sahibi Hırvatistan'a 6-0 yenildi.

Başkent Zagreb'deki organizasyonda Hırvatistan'a farklı mağlup olan milli takım, ilk yenilgisini yaşadı.

Milliler, şampiyonada daha önce Sırbistan'ı 4-2, Romanya'yı da 4-3 mağlup etmişti.

Grupta 6 puanla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, dördüncü maçında 28 Şubat'ta Bulgaristan ile karşılaşacak.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
