26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
0-143'
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
0-045'
26 Şubat
Bologna-Brann
0-045'
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
0-044'
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
2-043'
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
1-044'
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-244'

Jeton Bekiri: "İlk gole kadar iyiydik"

Shkendija'nın teknik direktörü Jeton Bekjiri, Samsunspor'a 4-0 yenilerek elendikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Jeton Bekiri: 'İlk gole kadar iyiydik'
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Samsunspor'a 4-0 yenilerek kupadan elenen Shkendija'nın teknik direktörü Jeton Bekjiri, ilk golden sonra morallerinin bozulduğunu söyledi.

Bekjiri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'u tebrik etti.

İlk yarıda çok iyi olduklarını anlatan Bekjiri, "İlk golden sonra moralimiz bozuldu. Bence biz bayağı iyi oynadık. Ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Penaltıdan sonra ister istemez takımın morali düştü. Tabi ki bu sonuç bizim için iyi olmadı." dedi.

Artık bu maçtan sonra Avrupa'dan elendiklerini anlatan Bekjiri, "Bizim için bu maç da yeni bir deneyimdi. Bundan sonra kendi ligimizde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Ben inanıyorum ki bundan sonra kendi ligimizde iyi sonuçlar bizi beklemektedir." ifadesini kullandı.

Bekjiri, Samsun'da olmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Samsunspor ciddi bir rakipti bizim için. Yenilenerek buradan ayrılıyoruz. Buradan güzel ders çıkartacağız." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
