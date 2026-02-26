26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
0-145'
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
0-145'
26 Şubat
Bologna-Brann
0-045'
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
0-0DA
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
2-0DA
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
1-0DA
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-245'

Thorsten Fink: "Dün Galatasaray, bugün biz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Shkendija'yı eledikleri maçın ardından konuştu.

calendar 26 Şubat 2026 23:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Thorsten Fink: 'Dün Galatasaray, bugün biz'
Samsunspor'un yeni teknik direktörü Thorsten Fink, Shkendija'yı toplamda 5-0'lık skorla geçerek Konferans Ligi'nde son 16 tura yükselmelerini değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Fink, "İkinci yarıda çok iyiydik. Atmış olduğumuz golden sonra oyun çözüldü. Çok daha iyi oynadık golle birlikte. Gergindik, stres yaşadık. Rakibimize de çok fırsat vermedik. İkinci yarıda dediğim gibi iyi geçiş oyunu oynadık. Totalde 5-0'lık galibiyetle tur atladık." dedi.

"DÜN GALATASARAY BUGÜN BİZ"

Fink, "Hem Samsunspor hem Türk futbolu için çok önemli bir galibiyetti. Dün Galatasaray gerçekleştirdi, biz bugün gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"MARIUS, KONFERANS LİGİ KRALI"

Alman teknik adam, "İkinci yarıda çok iyiydik. Celil'in oyuna katılmasıyla birlikte ofansta doğru işler yaptık. Celil'in katkısı çok önemliydi. İyi forvetlerimiz var. Marius 2 gol attı, yanılmıyorsam Konferans Ligi gol kralı durumunda. Daha çok gol atabilirdik aslında. İlk yarı biraz gergindik, bu nedenle istediğimiz oyunu oynayamadık. Ancak, rakibe de şans ve fırsat vermedik. Zekice ve akıllıca oynadık. Maçı gol yemeden tamamlamak da ayrı bir önemdeydi. Attığımız gollerden sonra üzerimizdeki yükü attık. Bu nedenle oyuncularımız daha rahat oynadı." ifadeleriyle turu yorumladı.

"BODO/GLIMT'E BAKIN, HER ŞEY MÜMKÜN"

Son 16 turundaki muhtemel rakipleri Shakhtar Donetsk ve Rayo Vallecano ile ilgili gelen soruya Fink, "Zor bir rakip bizi bekleyecek. Kim olursa olsun zorlu olacak. Son 16'ya kalmak tarihi bir başarı zaten. Elbette gidebileceğimiz kadar gitmek istiyoruz, her şey mümkün futbolda. Bodo'nun başarılarına bakın mesela. Shakhtar mı Rayo mu? Bence Rayo daha iyi olabilir. İspanya'da hava şartları daha iyi. Shakhtar çıkarsa Polonya'ya gideceğiz. İkisi de iyi takımlar. İki takım da topa sahip olmayı seviyor. Shakhtar da evinde oynamadığı için öyle bir avantaj olabilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
