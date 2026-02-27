26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
3-3UZS
26 Şubat
Bologna-Brann
1-0
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
1-0
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
4-0
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

Matteo Guendouzi: "Gurur duymalıyız!"

Fenerbahçeli Matteo Guendouzi, Nottingham Forest maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

calendar 27 Şubat 2026 01:24
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçında stoper oynayan Matteo Guendouzi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Guendouzi "Gurur duymalıyız. Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Geçen seneyi İngiltere'yi 6'ıncı bitirdiler. Gurur duymalıyız ama hayal kırıklığı da yaşıyoruz." dedi.

Fransız yıldız ayrıca "İlk yarının sonunda atsak, işler değişebilirdi. İlk maçı evimizde öyle kaybetmek kabul edilebilir değildi. Buradaki oyundan gurur duymalıyız. Sezonu da en güçlü şekilde bitirmeliyiz. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı. İlk defa arkada 5'li oynadık. Bu akşam olduğu gibi sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
