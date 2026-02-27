26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
3-3UZS
26 Şubat
Bologna-Brann
1-0
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
1-0
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
4-0
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

Vitor Pereira: "Devrede 4 değişikliğe mecburdum"

Nottingham Forest'ın Portekizli teknik adamı Vitor Pereira, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

calendar 27 Şubat 2026 01:48 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 02:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanş maçı sonrası konuştu.,

Turu toplamda 4-2 ile geçen İngiliz ekibinin hocası, "Takımın yarısını değiştirdiğinizde seviyeyi korumak kolay olmuyor. Üç gün sonra önemli bir maçımız olduğu için bu benim sorumluluğumdu. Bir sonraki maçta enerji sahibi olmak için bazı oyuncuları dinlendirmek istedim, ancak çok fazla değişiklik yaptığınızda bu kolay olmuyor. Bir gol yedik ve oyunumuzda güvenimizi kaybettik. Aynı anda dört oyuncu değişikliği yapmak benim için zordu ama oyuncularla konuştum ve bunun benim kararım olduğunu, maçın bizim için tehlikeli bir duruma geldiği için bunu yapmamız gerektiğini söyledim." dedi.

"F.BAHÇE'Yİ TANIYORUM, TUR İÇİN GELMİŞLERDİ"

Pereira, "Onlar ikinci golü attılar ama sonra biz kendi seviyemizde oynamaya başladık. Gol attık. Bunu aklımızda tutmamız önemli, Avrupa Ligi kolay değil. Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyorum ve onlar buraya tur için mücadele etmeye geldiler." ifadelerini kullandı.

"STRES VE BASKI ALTINDA OYNADIK"

Portekizli teknik adam, "Beş oyuncuyu değiştirirseniz ne olacağını bilemezsiniz. İlk golü biz atmış olsaydık, belki de güven kazanır ve sahada beş yeni oyuncuyla oynardık. Stres ve baskı altında, her maçta oynamadıkları için kendileri gibi olmaları zordu. Sonuçta, turnuvada hala varız. İkinci yarıda maçı ve sonucu kontrol ettik, şimdi ileriye bakalım." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"CANIMIZ YANDI"

Basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Biraz zorlandık. Canımız yandı fakat sezonun öyle bir yerindeyiz ki sadece 1 maçı değil diğer maçları da düşünmeliyiz. Rotasyon riskti evet ve ben ilk maça göre 5 değişikliğe karar verdim." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde yola devam ettiklerin için memnun olduğunu aktaran Pereira, "İki maç sonrasında durumdan çok memnunum. Şu an tutkumuz var. İlerlememiz konusunda hırsımız da var. Premier Lig'de tabloda çok rahat değiliz. Kulüp için, taraftarlar için ve bizim için bu çok önemli. Bu maçı bugün kaybettik ama turu geçmeyi başardık. Bir sonraki maçı düşünerek riske girdim. Bu benim sorumluluğumdu. Farklı futbolcularıma da şans verdim. Bu bir dersti. Dürüstlükle söylemem gerekirse harika bir maç beklemiyordum. 5 değişiklik yaparsanız bunun bedelini ödersiniz ama biz yapmamız gerekeni yaptık." değerlendirmelerinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
