26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
2-3106'
26 Şubat
Bologna-Brann
1-0
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
1-0
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
4-0
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

Fuat Çapa: "Son 16'ya kalmak çok sevindirici"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Shkendija maçı sonrası "Avrupa'da son 16'ya kalmak bizim adımıza çok sevindirici" ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa: 'Son 16'ya kalmak çok sevindirici'
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenerek tur atlayan Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Avrupa'da son 16'ya kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çapa, maç sonrası gazetecilere açıklamasında, özellikle maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını belirterek "Son haftalarda beklentinin altındaydık. Aldığımız 4-0'lık galibiyet çok güzel oldu. Umarım bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalara da yansır. Avrupa'da son 16'ya kalmak çok sevindirici." dedi.

Ligde beklentin altında kaldıklarına dikkati çeken Çapa, "Daha önümüzde yeterli hafta var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip, bundan sonraki hedefleri de belirleyerek ligdeki durumumuz netleşecek. Ondan sonra artık hem gelecek sezonun planlaması, hem Avrupa kupaları, hem Türkiye kupasında iddialı devam etmek istiyoruz. Stada gelip bizi destekleyenlere teşekkür etmemiz gerekiyor. Ülke puanına katkı sağladık. Bu da bizim adımıza çok güzel. Dün Galatasaray'dan sonra inşallah bugün Fenerbahçe de güzel sonuç alır. Onlar da ülke puanına katkı sağlamış olur. Sevindirici bir akşam oldu hem skor hem oyun olarak." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
