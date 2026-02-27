26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
Genk-Dinamo Zagreb
3-3UZS
Bologna-Brann
1-0
Celta Vigo-PAOK
1-0
NK Celje-Drita
3-2
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
Alkmaar-FC Noah
4-0
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

Alaettin Ekici Avrupa'da ilk kez

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki hücum oyuncusu Alaettin Ekici, ilk Avrupa maçına çıktı.

calendar 27 Şubat 2026 01:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe altyapı ürünlerini kullanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip Uefa Avrupa Ligi son 16 play-off rövanş maçında Nottingham Forest ile İngiltere'de karşılaştı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Fenerbahçe, kendi evinde 3-0 kaybedilen ilk maç yüzünden bu sezonki Avrupa mücadelesinin sonuna geldi.

İLK KEZ

Nottingham Forest deplasmanında 76. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna giren genç Alaettin Ekici, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa Liginde de süre buldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
