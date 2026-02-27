Fenerbahçe altyapı ürünlerini kullanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip Uefa Avrupa Ligi son 16 play-off rövanş maçında Nottingham Forest ile İngiltere'de karşılaştı.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Fenerbahçe, kendi evinde 3-0 kaybedilen ilk maç yüzünden bu sezonki Avrupa mücadelesinin sonuna geldi.
İLK KEZ
Nottingham Forest deplasmanında 76. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna giren genç Alaettin Ekici, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa Liginde de süre buldu.
